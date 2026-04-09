AI PC 시장으로 보폭 넓히는 SK하이닉스

SK하이닉스가 인공지능(AI) PC 시대를 이끌 차세대 고성능 저장장치 솔루션 개발을 완료하고, 글로벌 IT 기업인 델 테크놀로지스에 공급했다. SK하이닉스가 AI 인프라의 핵심 연산 엔진인 GPU(그래픽처리장치)에서부터 PC 솔루션까지 영역을 확장하고 있다.



SK하이닉스는 8일 자사 최초로 개발한 321단 QLC(쿼드러플 레벨 셀) 낸드플래시 기반 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 제품인 ‘PQC21’(사진)의 개발을 완료하고, ‘델’에 본격적인 공급을 시작했다고 밝혔다.



최근 AI 시장이 학습에서 추론으로 바뀌면서 낸드 수요가 폭발적으로 성장하고 있는데, SK하이닉스는 이미 HBM(고대역폭메모리) 시장에서 확보한 기술력으로 AI PC 시장을 빠르게 선점하겠다는 전략이다.



‘PQC21’은 고용량·고성능·저전력 특성을 겸비한 차세대 스토리지 솔루션으로, AI PC 환경에서 효율적인 저장 수요를 충족시키기 위해 개발됐다. 이번 제품의 핵심은 고층 적층(321단)과 QLC 기술의 조합이다. 현재 시장 주류인 TLC(트리플 레벨 셀)는 고성능과 내구성, QLC는 대용량 및 가성비에 초점을 두는데 최근 AI 확산으로 데이터 처리량이 폭증함에 따라 고용량 구현에 유리한 QLC의 도입 속도가 빨라지고 있다.



SK하이닉스 관계자는 “PQC21은 AI PC 시장에서 기술 리더십을 입증하는 중요한 이정표로 평가될 것”이라며 “앞으로도 압도적인 기술력을 바탕으로 고성능 낸드 솔루션 시장을 선도해 나가겠다”고 밝혔다.

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