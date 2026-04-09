“뱅킹~투자 AI비서 제공 …몽골시장 진출도 본격화” [비즈 Who]

인터넷전문은행 카카오뱅크의 윤호영(사진) 대표이사는 “카카오뱅크의 다음 미래는 인공지능(AI)이라는 강력한 엔진을 장착하고 글로벌 영토로 나아가는 시간이 될 것”이라고 밝혔다.

윤 대표는 8일 서울 여의도 페어몬트 앰버서더 서울 호텔에서 기자간담회를 열고 AI와 글로벌 진출을 축으로 한 미래성장 전략을 발표했다. 그는 “카카오뱅크가 지향하는 AI 서비스는 뱅킹·결제·투자 등 모든 금융 영역의 경계를 허무는 것”이라며 “AI시대 금융은 고객에게 먼저 다가가는 비서가 될 것”이라고 소개했다.

카카오뱅크는 2분기에 금융상품을 비교·투자할 수 있는 투자 탭을 신설하고, AI 기반 투자 에이전트 기능을 적용한다. 흩어진 결제 정보를 모아서 관리하는 결제 홈을 연내 개설하고, 개인의 결제 데이터를 바탕으로 조언하는 ‘AI가 관리해 주는 소비’기능을 추가할 예정이다. AI와 자연스러운 대화만으로 이런 기능을 이용할 수 있다.

카카오뱅크는 경쟁사와 차별화된 AI 역량으로 독점적인 앱(애플리케이션) 기반 데이터, 자체 개발한 AI 대형언어모델(LLM) ‘카나나’를 들었다. 윤 대표는 “현재 국내 금융회사들은 망 분리, 개인정보 이슈로 인해 챗GPT나 제미나이와 같은 해외 기업의 AI 모델은 활용하지 못한다”고 설명했다.

해외 사업과 관련해선 인도네시아, 태국에 이어 몽골 진출 계획을 밝혔다. 비금융 데이터를 활용해 개발한 신용평가모델(CSS)인 ‘카카오뱅크 스코어’를 몽골 금융 기관에 수출할 계획이다. 윤 대표는 “몽골 진출은 카카오뱅크의 포용금융 역량을 세계로 수출한다는 데 큰 의미가 있다”고 전했다. 앞서 카카오뱅크가 태국 SCBX 그룹과 만든 합작은행인 ‘뱅크X’는 내년 상반기 영업을 시작한다.

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