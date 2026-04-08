월성원자력본부, 지역사회와 함께하는 에너지 절약 캠페인 시행

한국수력원자력 월성원자력본부는 8일 경주시 감포읍 감포공설시장 장날을 맞아 ‘자원안보 위기 극복 동참 에너지 절약 캠페인’을 성황리에 펼쳤다고 밝혔다.

(왼쪽부터) 권원택 월성원자력본부장과 정인철 감포발전협의회장이 8일 감포공설시장 장날을 맞아 ‘자원안보 위기 극복 동참 에너지 절약 캠페인’을 전개하고 있다.

이번 캠페인은 장날을 맞아 수많은 시민과 상인들이 방문한 가운데 진행되면서 현장 참여와 관심이 매우 높았으며, 자연스럽게 에너지 절약 실천 메시지를 확산하는 계기가 됐다는 평가가 나온다.

이날 행사에는 월성원자력본부 직원들과 감포읍 발전협의회, 감포읍 주민자치위원회, 감포공설시장 상인회 등 주민단체가 함께 참여해 시장 일대를 돌며 에너지절약에 동참해줄 것을 호소했다.

권원택 월성원자력본부장은 8일 감포공설시장 장날을 맞아 ‘자원안보 위기 극복 동참 에너지 절약 캠페인’을 전개하고 있다

특히 시민들에게 에너지 절약 실천 수칙을 안내하고 홍보 전단을 배부하는 한편, 일회용 비닐봉지 사용을 줄이기 위한 친환경 장바구니를 제공해 큰 호응을 얻었다.

현장을 찾은 한 시민은 “장바구니를 받으니 앞으로 비닐봉지 대신 사용해야겠다는 생각이 든다”며 “이렇게 직접 설명해주니 에너지 절약이 더 실감 난다”고 말했다.

한국수력원자력 월성원자력본부는 8일 경주시 감포읍 감포공설시장 장날을 맞아 ‘자원안보 위기 극복 동참 에너지 절약 캠페인’을 성황리에 펼친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 월성본부 제공

이번 캠페인은 ▲승용차 5부제 참여하기 ▲대중교통 이용하기 ▲적정실내온도 유지하기 ▲불필요한 조명 끄기 ▲저녁시간 가전제품 효율적으로 이용·절약하기 등 생활 속 실천 가능한 에너지 절약 방법을 집중적으로 홍보했다.

권원택 월성원자력본부장은 “장날을 맞아 많은 지역주민과 직접 소통하며 에너지 절약의 중요성을 알릴 수 있었다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 활동을 통해 실천 중심의 에너지 절약 문화를 더욱 확산해 나가겠다”고 밝혔다.

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