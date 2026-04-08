김정기 대구시장 권한대행 “추경 확정 즉시 신속 집행…민생 경제 충격 최소화”

김정기 대구시장 권한대행은 8일 시청에서 열린 간부회의에서 “중동 정세 불안 등 대외 여건 악화로 에너지 수급 불확실성이 지속되고 있다”며 “이번 정부 추경이 지역 중소기업과 자영업자, 취약계층의 어려움을 해소하는 계기가 되어야 한다”고 밝혔다.

8일 김정기(가운데) 대구시장 권한대행이 간부회의를 주재하고 있다. 대구시 제공

김 권한대행은 대구의 경제 구조적 특성을 언급하며 긴급 대응을 주문했다. 그는 “대구는 중소기업 비중과 자영업자 폐업률이 높아 대외 위기 상황에서 전국 17개 시∙도 중 가장 큰 충격을 받을 수 있다”며 “국회에서 추경안이 확정되는 즉시 시민들이 체감할 수 있도록 신속 집행을 위한 사전 준비에 만전을 기해달라”고 강조했다.

이를 위해 시는 피해지원금 선불카드 안내와 금융기관 협조 체계 구축 등 구체적인 점검에 나선다. 또한 비상경제 테스크포스(TF)를 중심으로 기업∙자영업자와 정례 소통하며 에너지 수급 현황을 상시 모니터링할 계획이다.

최근 불거진 종량제 봉투 사재기 현상에 대해서는 “수급에 문제가 없다는 정확한 정보를 제공하고, 유통 단계의 끼워팔기 등 불법 행위를 집중 단속하라”고 당부했다.

김 권한대행은 에너지 절약을 위한 공영주차장 5부제와 공직자 차량 2부제 시행에 대해서도 “시민 불편이 예상되는 만큼 충분한 사전 안내와 공감대 형성이 선행되어야 한다”고 덧붙였다.

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