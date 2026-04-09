경북 “전기차 폐배터리 순환 이용”

경북도는 전기차 사용 후 핵심부품 순환이용체계 구축사업을 추진한다고 8일 밝혔다. 전기차 보급 확산으로 급증하는 폐배터리 등 사용 후 핵심부품을 미래 전략자원으로 전환하기 위해서다. 단순한 재활용을 넘어 전기차 폐배터리를 중심으로 모터·감속기·인버터 등 핵심 구동부품까지 포함한 전주기 순환이용체계를 구축하는 것이 사업의 핵심이다.



도에 따르면 국내 전기차 폐배터리 발생량은 지난해 3600대에서 2030년 2만4000대 이상으로 6배 이상 증가할 전망이다. 사용 후 핵심부품은 농기계와 건설기계, 소형 모빌리티 등 다양한 분야에 활용할 수 있다. 신품 대비 약 30~60% 수준의 비용으로 성능 확보가 가능해 향후 고부가가치산업으로 성장할 가능성이 크다.



도는 이번 사업에서 수거에서 평가, 재사용으로 이어지는 전주기 산업 기반을 구축한다는 계획이다. 올해부터 2029년까지 4년간 총사업비 190억원을 투입한다. 포항에 있는 이차전지 종합관리센터를 거점으로 기후에너지환경부, 포항시와 머리를 맞댄다.



또한 사용 후 핵심부품 시험·평가장비 구축과 안전 탈거 및 상태진단, 등급분류 기준 표준화, 재사용 제품 실증에 집중한다. 배터리와 전기구동부품의 자동 해체·조립시스템, 전기구동 시스템 성능평가 장비 등을 단계적으로 도입한다.



도는 그간 이차전지 종합관리센터 및 인라인 자동평가센터 구축과 국가 배터리 순환 클러스터 유치 등을 통해 사용 후 배터리 분야에서 인프라를 축적해 왔다. 기존 배터리 중심의 자원순환구조를 모터·인버터 등 전기차 구동계 전반으로 확대해 산업 생태계를 한 단계 고도화한다는 계획을 세웠다.

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