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일화, ‘2026 오크밸리 힐스 나이트 레이스’ 공식 후원

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김희정 기자 hee@segye.com

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식음료 건강 기업 일화가 지난 4일 개최된 ‘2026 오크밸리 힐스 나이트 레이스’에 공식 후원사로 참여했다고 8일 밝혔다.

 

일화 ‘에버데이’ 시음 부스. 일화 제공
일화 ‘에버데이’ 시음 부스. 일화 제공

힐스 나이트 레이스는 강원도 오크밸리 리조트 내 오크힐스CC에서 열린 이색 야간 러닝 대회로, 골프 코스 카트도로를 따라 구성된 10km 코스로 운영됐다. 행사에는 약 1000명의 러너가 참여했다.

 

일화는 현장에서 라이프스타일 이온음료 브랜드 ‘에버데이’ 라인을 중심으로 시음 부스를 운영했으며, 피니시 라인에서 참가자들에게 ‘에버데이 제로 이온’ 500㎖를 제공했다.

 

현장 부스에서는 경품 이벤트도 함께 진행했다. 1등 당첨자에게는 ‘당앤핏 알부민 활력 멀티 비타샷’, 2등은 ‘에버데이 제로 이온’과 반다나, 3등에게는 일화 탄산음료 3종 중 랜덤 1개를 증정했다.

 

권형중 일화 대표이사는 “이번 후원을 통해 건강 관리에 관심이 높은 소비자들과 접점을 확대할 수 있었다”며 “앞으로도 스포츠, 문화 등 다양한 분야에서 후원 활동을 이어가며 브랜드 경험을 확대할 수 있는 활동을 이어가겠다”고 말했다.


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