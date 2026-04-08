민주당 천안시장후보 선출 9∼10일 1차 레이스, 100% 권리당원 투표 [6·3의 선택]

더불어민주당 천안시장 후보 선출을 위한 경선 레이스가 9일 막을 올린다. 권리당원 투표로 시작해 시민 여론을 거쳐 결선으로 이어지는 ‘3단계 승부’가 본격화됐다.

민주당 충남도당에 따르면 이번 경선은 9~10일 권리당원 100% 투표 방식의 1차 경선으로 막을 올린다. 투표에 참여할 수 있는 천안 지역 민주당 권리당원은 2만여 명으로 알려졌다.

1차 경선에서는 8명의 예비후보 가운데 상위 4명이 본경선에 진출하게 된다.

이어 17~19일 진행되는 2차 경선은 권리당원 50%와 시민 여론조사 50%를 반영해 본선 경쟁력을 평가한다.

2차 경선에서도 과반 득표자가 나오지 않을 경우 상위 2명으로 다시 압축되며, 28~30일 결선투표를 통해 최종 후보가 확정된다.

이번 경선은 8→4→2→1로 압축되는 단계형 구조다. 초반은 당원 지지조직, 중반은 확장성, 결선은 연대가 승부를 가를 전망이다.

천안시장 선거는 국민의힘 전임 시장의 당선무효 이후 ‘무주공산’ 상태에서 치러지면서 민주당 후보가 유리할 것이란 관측이 많아 내부 경선 단계부터 치열한 경쟁이 이어지고 있다. 결국 4강 진입 여부는 △조직 결집력 △당내 인지도 △막판 세 결집 이 세 가지 변수에 의해 결정될 것으로 보인다.

지역 정치권에서는 “이번 경선은 단순한 당내 경쟁을 넘어 본선 경쟁력을 가르는 전초전”이라며 “결국 시민 여론에서 확장성을 확보한 후보가 최종 승자가 될 것”이라는 분석이 나온다.

◆ 경선 8인 주자는 누구?

더불어민주당 천안시장 경선은 총 8명의 후보가 경쟁하는 다자 구도로 치러진다. 각 후보는 정치 경력과 정책 방향에서 뚜렷한 차별성을 보이고 있다.

9일 시작되는 경선은 1차 권리당원 100%, 2차 당원·여론 절반 반영, 결선투표로 이어지는 구조로 설계됐다.

정치권에서는 “1차는 조직력, 2차는 확장성, 결선은 연합”이라는 3단계 공식이 작동할 것으로 보고 있다.

권리당원 100%로 치러지는 1차 경선에서는 조직 기반이 강한 후보들이 상대적으로 유리할 것으로 보인다.

반면 본경선에서는 시민 여론이 반영되면서 인지도와 호감도가 승부를 가를 핵심 변수로 떠오른다.

결선투표가 성사될 경우 구도는 완전히 달라진다. 탈락 후보 지지층이 어디로 이동하느냐에 따라 결과가 뒤집힐 가능성도 적지 않다.

지역 정치권 관계자는 1차 경선은 “경험·정책·조직·확장성 4갈래 경쟁 구도”라며 “결국 중도 확장성과 비호감도가 낮은 후보가 유리한 구조로 결선까지 갈 가능성이 상당히 높다”고 전망했다.

각 후보를 △주요 경력 △대표 공약/방향 △키워드 등으로 소개한다. 가나다 순.

■ 구본영(1952년 7월 5일생. 73세) -전 천안시장·전 국무총리실 관리관(1급) -시정 경험 기반 안정 행정·도시개발·행정 연속성 강조 -경험·안정 ■ 김미화(1971년 1월 5일생, 55세) -민주당 중앙당 부대변인·전 천안시의원 -시민 삶 중심 행정·복지·여성·생활 정책 강조 -생활·복지 ■ 김영만(1961년 6월 3일생, 64세) -전 충남도 정책특보단장·전 민주당 정책위 부의장 -안전·복지 중심 도시·청년 정착 및 일자리 확대 -정책·안전 ■ 이규희(1961년 6월 27일생, 64세) -전 국회의원·전 민주당 천안시장 후보 -교통 산업 인프라 확충·국제행사 도시 브랜드 강화 -국회 경험·확장성 ■ 장기수(1968년 7월 18일생, 57세) -민주당 정책위 부의장·제20대 대선 충남공동상황실장 -지역화폐 확대 등 민생경제 대응·21개 과제 100대 공약 제시 -AI중심 시정 혁신 드라이브 ■ 최재용(1967년 12월 16일생, 58세) -대통령 직속 지방시대위원·전 소청심사위원장(차관급) -중앙정부 협력형 개발·균형발전·지방권한 강화 -중앙 네트워크 ■ 한태선(1965년 2월 25일, 61세) -전 노무현정부 청와대 행정관·민주당 당대표 특보 -중앙정치 연결형 시정·정책 실행력 강조 -정무·당 조직 ■ 황천순(1973년 1월 31일생, 53세) -전 천안시의회 의장·민주당 중앙위원 -생활 밀착형 정책·지역 기반 정치 강조 -현장·생활정치

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지