대전 오월드 탈출 늑대 산성초 인근서 목격…하교시간 안전 당부

대전오월드에서 늑대 1마리가 탈출해 당국이 수색에 나섰다.
8일 소방당국에 따르면 이날 오전 10시24분쯤 “대전 오월드 동물원에서 늑대가 탈출했다”는 신고가 들어왔다. 탈출한 늑대는 대전 중구 사정동 오월드 내 동물원에서 사육하던 2024년 1월생 3살짜리 성체 수컷 늑대로 이날 오전 9시30분쯤 벌어진 울타리 틈을 통해 우리 밖으로 빠져나간 것으로 확인됐다. 늑대는 전날 밥을 먹은 후 탈출 전까지 굶은 상태인 것으로 알려졌다.
오월드는 늑대 탈출 후 입장객 출입을 전면 통제 조치했다. 오월드 측은 자체적으로 내부 수색을 벌이다 늑대가 외부로 나간 사실을 확인한 뒤 뒤늦게 소방당국에 신고한 것으로 전해졌다.
현재 오월드 직원 100명과 경찰 110명, 소방 37명 등 250여명의 인원이 긴급 투입돼 합동으로 수색 및 포획 작업을 벌이고 있다. 관계당국이 오후 1시30분쯤 주변 폐쇄회로(CC)TV를 확인한 결과 늑대는 1.6㎞가량 떨어진 산성초등학교 인근 도로에서 목격됐다.
경찰은 인근지역 학생들의 하교시간인 오후까지 포획이 지체되면서 필요시 시민 안전을 위해 유해야생동물 포획단에 현장 출동을 요청할 계획이다. 오월드의 늑대 보유 개체수 약 20마리이다.
대전시는 이날 오전 10시50분쯤 ‘오월드에서 늑대 1마리가 탈출했다. 동물원 내에서 수색 및 포획 중이며 방문객 및 인근 주민은 안전에 유의해달라’는 안내문자를 발송했다. 이어 오후 2시쯤 ‘오월드 탈출 늑대는 성체이며 현재 하교시간으로 동물원 인근 가정과 학교는 아동 안전확보에 집중해달라. 발견시 접근금지 및 119신고 바란다’는 문자를 추가로 발송했다.
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