배민, 소상공인 위기 극복 동참…비닐봉투 200만장 무상 지원

배달의민족(이하 배민)을 운영하는 우아한형제들은 식자재 및 배달비품 플랫폼 ‘배민상회’를 통해 외식업 소상공인에게 비닐봉투 200만 장을 무상 지원한다고 8일 밝혔다.

최근 중동 정세 불안에 따른 원유 가격 상승으로 배달과 포장에 필수적인 비닐봉투 공급이 원활하지 않은 상황이다. 재고가 바닥나거나 가격이 급등해 일선 식당들이 운영상 어려움을 호소하고 있다.

사진=배달의민족 제공

배민상회는 포장재 수급난 해소를 위해 협력사와 긴밀히 소통하는 한편 외식 소상공인에게 사전 확보한 비닐봉투를 무상 지원하기로 했다.

앞서 배민은 중소벤처기업부 및 소상공인단체와 간담회를 통해 포장재 수급 등 현장의 애로사항을 공유하고 이를 바탕으로 이번 긴급 지원을 추진하게 됐다.

배민상회는 이번 무상 지원과 별개로 국내 주요 제조사 및 유통사들과 지속적으로 협의해 비닐봉투, 포장용기 등의 원활한 공급을 위해 적극 노력할 계획이다. 원가 상승으로 인해 판매 가격 인상 요인이 발생하고 있지만, 외식업주의 부담이 커지지 않도록 최대한 합리적인 가격을 유지하는 데 주력할 방침이다.

이를 위해 배민은 포장재 공급처를 다변화해 수급 방어선을 넓혔다. 기존 거래처에만 의존하지 않고 신규 비닐 제조 공장을 발굴해 입점시키는 등 대체 공급망을 다양하게 확보해 안정성을 높였다.

또한 배민상회는 특정 품목에 주문이 몰려 조기에 동나는 상황을 방지하기 위해 실시간 재고 모니터링 체계를 가동하고 있다. 품절 불안으로 인한 사재기를 막고 물량을 고르게 확보할 수 있도록 인기 상품에는 1인당 구매 수량 제한 시스템을 적용해 운영 중이다. 물류 네트워크 역시 총동원해 주문 물품이 파트너에게 신속히 전달될 수 있도록 조치하고 있다.

우아한형제들 고광재 배민상회실장은 “비닐봉투는 외식업 파트너에게 없어서는 안 될 제품인 만큼 수급 불안 소식을 접하자마자 여러 이해관계자와 협의해 지원 물량을 마련했다”며 “시장 상황을 예의주시하며 가게 운영에 필수적인 물품을 안정적으로 확보해 외식업주 분들에게 실질적인 도움이 되는 밀착 지원을 이어갈 것”이라고 말했다.

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