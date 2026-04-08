주호영, 항고심 판단까지 대구시장 ‘출마 보류’… “장동혁 체제 책임져야” [6·3의 선택]

국민의힘 대구시장 예비후보에서 컷오프(공천 배제)된 주호영 의원이 효력정지 가처분신청 사건 항고심 결과 이후 대구시장 출마 여부를 결정하겠다고 8일 밝혔다. 앞서 주 의원은 서울남부지법에 가처분신청을 제기했지만 기각됐고, 지난 6일 이에 불복하는 항고장을 제출했다.

주 의원은 이날 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “항고심 판단을 끝까지 지켜본 뒤, 제 거취에 대한 최종 판단을 내리겠다”고 말했다.

6.3 지방선거 국민의힘 대구시장 경선에서 컷오프(공천 배제)된 주호영 국회부의장이 8일 서울 여의도 국회 소통관에서 컷오프 관련 기자회견을 하고 있다. 뉴스1

주 의원은 “이번 사안은 ‘정당의 자율성’이라는 말만으로 덮기 어려운 문제”라며 “상식으로 봐도, 법리로 봐도 이해하기 힘든 대목이 적지 않다”고 지적했다. 이어 “법원도 표결 절차에 문제가 있다는 점은 인정했다”라며 “그런데도 그 하자가 무효로 볼 만큼 중대하고 명백하다고 보기 어렵다며 물러섰다”고 설명했다. 그러면서 “이번 문제를 여기서 덮으면, 같은 공천 횡포와 절차 파괴가 앞으로도 반복될 수밖에 없다고 본다”라며 “이번에 바로잡지 못하면 제2, 제3의 ‘대구시장 주호영’ 사례가 계속 나올 것”이라고 강조했다.

주 의원은 장동혁 대표를 향해 사실상 사퇴를 요구하며 날 선 비판을 이어갔다. 그는 “항고심 판단을 기다린다고 해서, 이번 공천 난맥상과 장동혁 체제의 책임을 덮고 가겠다는 뜻은 결코 아니다”라며 “저는 이런 공천 구조를 만든 세력과는 절대로 타협하지 않겠다”고 말했다. 그러면서 “저는 이번 위기의 한복판에 장 대표 체제가 있다고 본다”라며 “지금의 국민의힘은 엘리트 보수의 자부심과 자존심이 있던 그 당이 아니다”라고 꼬집었다.

주 의원은 “장 대표에게는 공천 실패의 책임을 물어야 한다”라며 “윤석열계와 단절하지 못한 책임도 분명히 물어야 한다”고 강조했다. 그는 “살신성인과 선당후사를 말하려면, 장 대표가 먼저 결단해야 한다”라며 “지금 우리 선거의 가장 큰 장애물은 장동혁 체제 그 자체”라고 비판했다.

주 의원은 “저는 오늘 분명히 요구한다”라며 “장 대표는 결단해달라. 더 늦기 전에 책임져달라”라고 목소리를 높였다. 이어 “비상대책위원회든 선거대책위원회든, 당을 다시 세울 새로운 책임체제를 즉각 구성하라”라며 “지금 필요한 것은 버티기가 아니라 결단”이라고 촉구했다.

주 의원은 지난달 26일 법원에 컷오프 효력을 정지해 달라며 가처분 신청을 제기했다. 하지만 법원은 “공천은 고도의 정치적 의사결정이므로 징계 처분 등과 비교해 정당 활동의 자율성 보장이 더 강하게 요구되는 영역”이라며 주 의원의 가처분 신청을 기각했다.

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