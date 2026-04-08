환기도 소용없다…전자담배 연기, 수개월 동안 벽지에 붙어 ‘간접흡연’ 유발

전자담배 연기가 대기오염을 일으키고 흡연자는 물론 간접흡연자의 전신 건강에도 악영향을 끼친다는 연구 결과가 나왔다. 국내외 연구진이 20년간의 전자담배 유해성 연구를 종합 분석해 전자담배의 유해성을 입증했다

서울의 한 전자담배 매장에 여러 향이 나는 전자담배가 진열돼 있다. 박윤희 기자

강남세브란스병원은 호흡기내과 변민광 교수와 미국 오하이오주립대학교 로렌 E. 월드 교수, UC 샌디에이고 의과대학 로라 E.크로티 알렉산더 교수 연구팀이 이 같은 연구를 수행했다고 8일 밝혔다.

연구진은 전자담배의 유해성과 관련된 20년간의 전 세계 핵심 연구 사례 140여 편을 선정해 전자담배 노출이 인체 장기에 미치는 영향을 분석했다.

이에 따르면 전자담배는 폐 건강뿐 아니라 뇌·심혈관·대사 체계 등에 악영향을 끼친다. 전자담배 사용자는 비흡연자 대비 대사증후군 발병 위험이 최대 1.4배 높았다. 일반 담배와 전자담배를 함께 쓰는 여성은 중성지방 수치가 3.9배까지 치솟는다는 사례도 보고됐다.

전자담배가 내뿜는 니코틴과 나노 입자는 혈관 내피세포를 손상시켜 동맥경화와 혈압 상승, 동맥 경직도 증가를 유발하는 것으로도 나타났다.

뇌에 미치는 악영향도 확인됐다. 전자담배는 뇌의 에너지 대사를 방해하고 직접적인 염증을 일으켜 인지 기능을 떨어뜨릴 수 있는 것으로 분석됐다. 또 뇌의 포도당 이용률을 낮춰 뇌졸중이 발생했을 때 손상을 더 심각하게 만들 가능성도 제기됐다.

연구진은 전자담배 연기가 간접흡연자의 건강에도 악영향을 끼친다고 설명했다. 전자담배 에어로졸은 벽지나 가구 표면에 달라붙는 ‘표면 침착’을 일으켜 환기 뒤에도 몇 달씩 남을 수 있다. 이른바 3차 간접흡연 형태로 이어져 영유아나 반려동물에 독성 노출을 일으킬 수 있다는 게 연구팀 설명이다.

변민광 교수는 “에어로졸의 나노 단위 니코틴과 중금속, 독성 물질은 대기오염도 일으킨다”며 “전자담배가 전신의 장기에 독성을 유발한다는 것이 학계의 공통된 결론”이라고 강조했다.

전자담배는 심장과 폐에도 악영향을 끼친다.

최근 담배 관련 연구를 종합한 메타분석에 따르면 전자담배 사용자는 비사용자보다 심근경색 발생 위험이 1.53배 높았다. 특히 과거 흡연력이 있는 전자담배 사용자의 심근경색 위험은 2.52배, 뇌졸중 위험은 1.73배까지 상승했다.

이는 니코틴이 혈압과 심박수를 증가시키는 데 직접적인 영향을 끼치는 것뿐 아니라 에어로졸 속 미세 입자가 혈관 내피세포 기능을 저하해 염증과 산화 스트레스를 유발하기 때문이다.

서울아산병원 가정의학과 조유선 교수는 “니코틴은 헤로인이나 코카인에 버금가는 강한 중독성을 지닌 물질로, 흡연 욕구와 금단 증상을 유발하고 혈압과 심박수를 증가시켜 심혈관계 부담을 높인다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지