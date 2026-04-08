세계디자인수도 부산, ‘글로벌 부산디자인페어’ 준비 돌입

세계디자인수도로 선정된 부산시가 디자인 분야 전문가들이 한자리에 모여 최신 디자인 트렌드와 혁신적인 작품을 선보이는 글로벌 부산디자인페어 준비에 본격 돌입한다. 세계디자인수도는 디자인을 통해 도시의 사회·문화·경제적 발전을 촉진하고, 시민 삶의 질을 개선하기 위한 국제 프로젝트다.

지난해 4월 이탈리아 밀라노에서 열린 ‘2025 밀라노 디자인위크(SALONE DEL MOBILE 2025)’에서 선보인 가구 전시장

부산시는 8일 오후 시청 국제의전실에서 부산 동구, ㈜DRB동일과 ‘글로벌 부산디자인페어’ 추진을 위한 업무협약을 체결한다고 밝혔다.

이번 협약은 올해 11월 부산에서 처음 개최되는 국내 최대 규모의 디자인 전문 전시 행사인 글로벌 부산디자인페어의 성공적인 추진을 위해 마련됐다. 글로벌 부산디자인페어는 이탈리아 밀라노 디자인위크를 참고해 전시장뿐만 아니라 도시 전반에서 디자인을 체감할 수 있는 부산형 모델이다. 도시 공간과 산업 유산을 디자인 전시와 연계해 부산만의 차별화된 콘텐츠를 발굴하고, 지역 상권·관광·문화와의 연계를 통해 디자인산업 육성을 도모한다.

협약에 따라 시는 글로벌 부산디자인페어의 총괄 추진과 정책적·행정적 지원을 하고, 부산 동구는 디자인스트리트 조성 등 관련 사업이 원활히 추진될 수 있도록 지원한다. DRB동일은 유휴 공장 건물을 전시 장소로 제공하는 등 행사 추진을 위한 협력을 담당한다.

협약 기관들은 부산디자인페어 성공 개최를 통한 부산 디자인산업 경쟁력 강화를 위해 도시 공간 연계 프로그램 추진을 통한 지역 상권과 관광·문화 활성화 및 민간 참여 확대·대외 홍보를 위해 협력한다. 또 디자인페어의 안정적이고 원활한 추진을 위해 상호 협력체계를 구축할 예정이다.

시는 글로벌 부산디자인페어 개최를 통해 시민이 일상 속에서 디자인의 가치와 의미를 자연스럽게 체감하고, 부산만의 특색 있는 디자인 자산을 확산하는 계기가 될 것으로 기대한다. 특히 이번 협약은 민관이 함께 도시의 미래가치를 만들어가는 협력 모델이라는 점에서 의미가 크고, 이를 계기로 디자인 역량을 도시 전반으로 확산해 디자인산업 경쟁력 강화와 지역경제 활성화를 함께 추진할 계획이다.

성희엽 시 미래혁신부시장은 “디자인은 도시의 미래를 여는 중요한 원동력이다. 이번 협약을 통해 ‘글로벌 부산디자인페어’가 부산의 새로운 가능성과 가치를 확장하고, 부산을 디자인 교류와 비즈니스가 작동하는 도시로 한 단계 도약시키는 계기가 될 것”이라고 말했다. 그러면서 “부산의 장소성과 산업 자산을 기반으로 한 차별화된 디자인 콘텐츠를 통해 시민과 기업, 지역이 함께 성장할 수 있는 디자인 생태계를 조성하겠다”고 덧붙였다.

한편 글로벌 부산디자인페어는 11월 5일부터 15일까지 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)와 부산 동구·동래구 빈 공장에서 지역 산업 유산을 활용한 글로벌 디자인 비즈니스 플랫폼 구축을 위한 디자인 전문 전시관과 다자인 콘퍼런스로 진행된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지