메가스터디교육 중등 인강 엠베스트, ‘2027 영재학교 자기소개서 컨설팅’ 진행

메가스터디교육의 중등 인강 1위(2016~2025년 중등 유료 온라인교육 공시업체 공시 매출 비교 기준) 엠베스트가 2027학년도 영재학교 입시를 준비하는 학생들을 위해 ‘2027 영재학교 자기소개서 컨설팅’ 서비스를 제공한다.

최근 영재학교 입시는 정답 찾기 위주의 지필 평가에서 학생의 개별 탐구 역량과 자기주도적 문제 해결 능력을 검증하는 방향으로 진화하고 있다. 특히 2단계 지필 평가가 서술형 문항 중심으로 개편되어 사고의 깊이가 중요해졌고, 3단계 캠프 전형은 심층 면접과 토론을 통해 학생의 잠재력을 다각도로 평가하는 핵심 관문으로 자리 잡았다. 이에 따라 모든 전형 단계의 토대가 되는 자기소개서는 그간의 학습 과정과 차별화된 탐구 성과를 논리적으로 입증해야 하는 필수 평가 요소가 되었다.

엠베스트 컨설팅은 영재학교 합격생들의 합격 데이터를 AI로 정밀 분석하고, 여기에 영재학교 입시 전문 컨설턴트의 전문성을 더해 학생의 목표 학교와 진로에 최적화된 1:1 맞춤형 솔루션을 제공하는 것이 특징이다.

특히 바이오·생명과학, IT·인공지능, 지능형 반도체 등 최근 주목받는 첨단 산업 및 과학 분야별 전문 컨설턴트를 전면 배치했다. 학생의 희망 진로에 맞춘 심도 있는 컨설팅을 통해 탐구 내용의 전문성을 확보하는 데 집중한다.

컨설팅은 5단계 프로세스로 진행된다. 학생부와 활동 이력을 바탕으로 한 '1단계: 방향 수립'을 시작으로, 변별력을 확보할 '2단계: 중심 사례 선정', 탐구 과정을 구체적으로 기술하는 '3단계: 사례 구체화' 단계를 거친다. 이후 서류의 신뢰도를 높이는 '4단계: 내용 검증'과 전체 문항의 일관성을 확보하는 '5단계: 연계성 검토'를 통해 차별화된 ‘나만의 자기소개서’가 완성된다.

모든 과정은 거주 지역에 상관없이 실시간 쌍방향 온라인 컨설팅으로 운영된다. 컨설턴트와 소통하며 처음부터 함께 써 내려가는 ‘1:1 화상 컨설팅’과 전문가의 정교한 피드백으로 완성도를 높이는 ‘E-MAIL 컨설팅’ 중 학생의 준비 상태에 맞는 프로그램을 선택할 수 있다.

2027 영재학교 자기소개서 컨설팅 신청 및 자세한 내용은 엠베스트 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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