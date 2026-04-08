서울 평균 휘발윳값 2천10원 돌파…경윳값도 2천원 코앞

미국과 이란이 2주간 휴전에 들어간 가운데 국내 주유소 기름값은 연일 상승세를 이어갔다.



8일 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 L당 1천974.7원으로 전날보다 6.3원 올랐다.

사진=연합뉴스

같은 시각 경유 가격은 6.2원 상승한 1천966.0원을 기록했다.



전날 휘발유 가격이 2천원을 돌파한 서울 지역 기름값도 오름세를 유지했다.



이날 서울 평균 휘발유 가격은 L당 2천10.9원으로 전날보다 8.1원 올랐다.



경유 가격도 7.9원 상승한 1천991.3원으로 2천원에 가까워지고 있다.



전국에서 가장 비싼 제주 지역 휘발유 가격은 지난 4일 이미 2천원을 넘어섰으며 이날은 전날보다 4.0원 오른 2천24.5원을 기록하며 가파른 상승세를 이어갔다.



국제 유가는 미국·이란 휴전에 따른 종전 기대감에 폭락세를 보이고 있다.



블룸버그 통신에 따르면 5월 인도분 서부텍사스원유(WTI) 선물 가격은 한국 시간 8일 오전 8시5분 기준 전장 대비 12.49% 급락한 배럴당 98.84달러를 나타냈다.



WTI 선물 가격이 장중 기준으로 100달러를 밑돈 것은 지난 2일 이후 처음이다.



트럼프 대통령은 이날 오후 6시32분 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "이란이 호르무즈 해협의 완전하고 즉각적이고 안전한 개방에 동의하는 조건으로 나는 이란에 대한 폭격과 공격을 2주간 중단하는 데 동의한다"고 밝혔다.

<연합>

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