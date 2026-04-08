국민연금 적립금 1천540조원 돌파…수익금이 보험료 앞질렀다

주식 비중 58%…공격적 운용으로 노후 자금 확보
국민의 노후를 책임지는 국민연금 기금 적립금이 1천500조원 시대를 열었다. 특히 눈에 띄는 점은 기금의 절반 이상이 국민이 낸 보험료가 아니라 투자를 통해 벌어들인 수익으로 채워졌다는 사실이다.
8일 국민연금공단에 따르면 2026년 1월말 기준 국민연금 기금 적립금은 1천540조4천억원을 기록했다. 1988년 기금 설치 이후 2026년 1월까지 쌓인 누적 운용수익금은 총 1천50조8천억원에 달한다. 이는 전체 적립금의 68%에 해당하는 수치로 국민연금이 투자를 통해 스스로 자산을 크게 늘렸다는 사실을 보여준다.
실제로 국민들이 지금까지 납부한 보험료 등은 총 928조5천억원이다. 이 중 연금으로 지급하거나 관리비로 쓴 돈 438조9천억원을 제외하면 순수하게 남은 보험료 원금은 489조6천억원 수준이다. 결과적으로 현재 쌓여있는 1천540조원의 자산 중 약 3분의 2가량이 투자를 통해 얻은 결실인 셈이다.
올해 시작도 순조로웠다. 국민연금은 2026년 1월 한 달 동안에만 81조5천억원의 수익을 올렸다. 주식 중심의 공격적인 자산 배분 전략이 주효했던 것으로 분석된다.
올해 1월말 기준 국민연금의 투자 비중을 살펴보면 주식이 58.4%로 가장 높은 비중을 차지하고 있다. 이어 채권이 26.0%, 부동산이나 인프라 같은 대체자산이 15.2%를 기록했다. 과거 채권 위주의 안정적 투자에서 벗어나 주식과 대체투자 비중을 높여 수익성을 극대화하려는 노력이 수치로 나타나고 있다.
기금의 운용 구조를 보면 전체 자산의 99.9%인 1천539조3천억원이 금융부문에 집중돼 있다. 여기에는 국내외 주식과 채권 등이 포함된다. 나머지 1조1천억원은 복지 및 기타 부문에 사용되고 있다.
지출 측면에서는 기금 설치 이후 현재까지 총 425조4천억원이 국민들에게 연금으로 지급됐다. 기금을 관리하고 운영하는 데 들어간 비용은 13조5천억원이다.
국민연금공단 관계자는 "앞으로도 국민의 소중한 노후 자금을 안정적으로 운용해 나가겠다"는 뜻을 밝혔다.
국민연금 기금의 운용 현황은 기금운용본부 홈페이지를 통해 매월 투명하게 공개되고 있다.
<연합>
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