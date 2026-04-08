“150만원인 줄 알았는데 100만원”…퇴직 앞두고 연금이 갈렸다

“150만원인 줄 알았는데 100만원이라니요.”

연금은 개인 자산처럼 보이지만 이혼 이후에는 혼인 기간을 기준으로 나뉘는 구조로 바뀐다. 게티이미지

오전 10시, 서울 시내 한 상담 창구. 예상 연금액을 확인하던 김모(61) 씨의 손이 멈췄다. 숫자가 바뀐 게 아닌 이미 나뉘고 있었던 돈이었다.

퇴직을 한 달 앞두고 확인한 예상 연금액은 생각보다 훨씬 적었다. 문제는 소득 아닌 이미 지나버린 시간이었다. 연금은 전체가 나뉘는 것이 아니라 ‘혼인 기간에 해당하는 부분’만 분리되기 때문이다.

◆같이 산 시간, ‘현금 흐름’으로 바뀌는 순간

8일 국민연금공단에 따르면 이혼 후 배우자의 국민연금을 나눠 받는 분할연금 수급자는 10만621명(2025년 기준)으로 집계됐다. 분할연금은 더 이상 일부 사례 아닌, 빠르게 늘고 있는 흐름이다.

국가데이터처 ‘혼인·이혼 통계’에 따르면 혼인지속기간 30년 이상 이혼은 17.7%(2025년 기준)로 집계됐다. 노후 진입 이후 이혼이 가장 큰 비중을 차지하는 구간으로 나타났다.

연금은 쌓이는 동안에는 개인 자산처럼 보인다. 하지만 이혼 이후에는 성격이 달라진다. 분할연금은 혼인 기간 동안 형성된 국민연금을 일정 비율로 나눠 받는 제도다. 기준은 소득 아닌 ‘같이 산 기간’이다.

즉, 돈이 아닌 ‘시간’이 나뉘는 방식이다. 상당수는 이 변화를 실제 수령 단계에 들어서야 처음 인지한다.

◆“5년”이라는 숫자, 여기서 갈린다

이 구조에서 가장 먼저 등장하는 기준은 ‘5년’이다. 국민연금 가입기간 중 혼인기간이 5년 이상일 때 분할연금 대상이 된다.

분할연금은 조건을 충족하면 청구할 수 있지만, 실제 지급은 양측의 연금 수급 요건 충족 여부에 따라 달라진다. 이 타이밍이 맞지 않으면 같은 이혼이라도 결과는 크게 갈린다.

예를 들어 월 150만원의 연금을 받는 경우를 보자. 전체 가입기간 중 혼인기간 비율에 해당하는 금액이 120만원이라면, 실제로 나뉘는 기준은 전체가 아닌 이 120만원이다.

이 금액을 기준으로 다시 나뉘는 구조이기 때문에, 여기서 절반이 분할되면 매달 약 60만원이 다른 사람의 몫이 된다.

이 경우 실제 수령액은 약 90만원 수준까지 떨어질 수 있다. 처음 기대했던 150만원과는 완전히 다른 결과다.

◆“반반”이라는 생각, 실제와 다르다

연금을 무조건 절반으로 나뉜다고 생각하는 경우가 많다. 하지만 실제 계산 방식은 훨씬 복잡하다.

혼인 기간 외에 형성된 연금은 제외되고, 2017년 이후에는 당사자 협의나 법원 판단에 따라 분할 비율이 달라질 수 있다. 최근에는 5대5 아닌 다른 비율로 조정되는 사례도 늘고 있다.

또 별거 등으로 실질적인 관계가 없었던 기간은 제외될 수 있다. 단순한 반반 구조로 이해하면 오해가 생길 수 있다.

◆놓치면 비어버린다…연금은 신청 타이밍에서 갈린다

현장에서 가장 많이 발생하는 문제는 제도를 몰라 신청을 놓치는 경우다. 연금은 조건이 된다고 해서 자동으로 나뉘어 지급되지 않는다. 반드시 직접 청구해야만 지급 구조가 바뀐다.

특히 청구 시점에 따라 지급 시점이 달라져, 늦게 신청할 경우 그 기간만큼 수령 공백이 발생할 수 있다.

분할연금은 자동 지급되지 않아 청구 시점에 따라 실제 수령액 차이가 발생할 수 있다. 게티이미지

한 연금 전문가는 “많은 경우 연금을 ‘내 돈’으로만 생각하다가 실제 수령 단계에서 구조를 처음 이해한다”며 “그때는 이미 선택지가 거의 없는 상황에 놓이기도 한다”고 말했다.

연금 분할은 더 이상 일부 사례 아닌 흐름이 됐다. 노후 진입 구간에서 장기 혼인 이혼이 늘어나면서, 연금은 단순한 자산 아닌 ‘지속되는 소득 구조’로 영향을 받기 시작했다.

과거에는 재산을 나누는 문제가 중심이었다면, 이제는 매달 들어오는 돈의 흐름 자체가 갈리는 문제가 됐다.

이미 지나버린 시간은 바꿀 수 없다. 하지만 앞으로 들어올 돈의 흐름은 지금 확인하느냐에 따라 달라진다.

퇴직을 앞두고 있다면, 지금 확인해야 할 것은 금액 아닌 ‘내 연금이 어떻게 나뉘는지’다. 늦으면 그 차이는 그대로 굳어진다. 그때는 되돌릴 수 있는 선택지가 거의 남지 않는다.

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