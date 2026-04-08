“2~3번 썼을 뿐인데”…수건으로 얼굴 닦았다가 ‘세균’ 그대로 묻는다

“2~3번 썼을 뿐인데…”

젖은 수건을 욕실에 걸어두면 건조가 늦어지며 세균이 빠르게 번식할 수 있다. 게티이미지

오전 7시 욕실. 세안을 마친 뒤 아무 생각 없이 수건을 집어 얼굴을 닦는다. 그 순간, 깨끗하다고 믿었던 섬유 위에 남아 있던 것들이 그대로 피부에 닿는다.

이미 늦었을지도 모른다는 생각이 스친다. 눈에 보이지 않는 오염은 그보다 먼저 반복되고 있었을 가능성이 크다.

문제는 냄새가 아닌 이미 피부에 닿고 있었을 가능성이다. 겉보기에는 멀쩡한 수건 한 장이 매일 피부 상태를 바꾸고 있을 수도 있다. 위생 습관의 차이는 이렇게 일상 속에서 벌어진다.

◆수건, 깨끗해 보여도 ‘세균 번식’ 환경

8일 질병관리청에 따르면 손 위생을 철저히 할 경우 호흡기 질환은 최대 40%, 설사 질환은 16~21% 감소하는 것으로 보고됐다. 특히 손과 피부를 매개로 한 미생물 전파는 일상적인 위생 습관에 크게 좌우된다.

수건은 단 한 번만 사용해도 각질과 피지, 피부 노폐물이 섬유 사이에 남을 수 있다. 이후 젖은 상태로 욕실에 걸어두면, 수분과 온도가 유지되면서 세균과 곰팡이가 증식하기 쉬운 환경이 된다.

습한 섬유 환경은 미생물 증식에 유리한 조건으로 작용한다. 이런 상태의 수건을 눈과 코 주변처럼 예민한 부위에 반복해 사용할 경우, 피부 트러블을 유발하거나 여드름·모낭염을 악화시키는 요인이 될 수 있다.

여기에 피부 질환 자체도 늘어나는 흐름이다. 국민건강보험공단에 따르면 여드름과 모낭염 등 피부 질환으로 병원을 찾는 환자는 최근 몇 년간 증가 흐름을 보이고 있다.

◆‘냄새’ 난다면 이미 진행된 상태

외부 자극과 미생물 노출이 반복될수록 피부 장벽이 약해질 수 있다는 점에서, 일상적인 접촉 물품 관리의 중요성도 함께 커지고 있다.

냄새가 나지 않는다고 안심하기는 이르다. 세균 증식은 후각으로 감지되기 훨씬 전부터 진행될 수 있다. 반대로 냄새가 느껴지기 시작했다면 이미 오염이 상당 부분 진행됐을 가능성이 크다.

겉보기에 깨끗해도 반복 사용한 수건에는 각질·피지 잔여물이 축적돼 피부 트러블 원인이 될 수 있다. 게티이미지

전문가들은 수건을 2~3회 사용한 뒤 세탁하고, 완전히 건조하는 습관을 권장한다. 작은 위생 습관의 차이가 피부 장벽 상태를 좌우할 수 있다.

결국 문제는 ‘깨끗해 보이느냐’ 아닌 ‘오염이 쌓이기 쉬운 구조냐’에 있다. 퇴근 후 불 꺼진 욕실, 수건걸이에 걸린 축축한 수건을 바라보다가 손이 멈춘다. 잠시 고민하다가 수건을 집어 세탁기에 넣는다. 아까움 아닌 지금 쓰고 있는 그 습관을 바꿀 순간일지도 모른다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지