[청와대스케치] 李대통령 “연임 개헌, 야당이 저지선 확보한 상태에서 불가능하지 않으냐”

이재명 대통령은 7일 여야정 민생경제협의체 회담을 열고 추경, 개헌, 조작기소 국정조사 등 현안 전반을 논의했다. 이 대통령은 7개월 만에 성사된 제1야당 대표와의 만남에 “지금처럼 어려운 시기에는 내부적 단합이 정말 중요하다”며 통합 필요성을 강조했다. 국회에서 발의한 개헌안 논의에 동참해 달라고도 재차 촉구했다.

이재명 대통령이 7일 청와대에서 열린 여야정 민생경제협의체 회담 및 오찬에서 발언하고 있다. 뉴시스

①李대통령 “연임 개헌, 현재 상황에서는 불가능한 것 아니냐”

이 대통령은 이날 국민의 힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표에게 “순차적, 점진적 개헌이라는 측면에서 긍정적으로 수용해 주시면 어떤가”라며 “국민의힘의 도움이 없으면 개헌은 불가능하다. 한번 진지하게 긍정적으로 논의를 부탁드린다”고 협조를 요청했다. 그러나 국민의힘 지도부는 “지선과 개헌 동시 추진은 당론으로 반대한다”는 입장을 고수했고, 장 대표는 “개헌 논의에 앞서 이 대통령이 중임이나 연임을 하지 않겠다는 점을 국민께 선제적으로 밝혀 달라”고도 요구한 것으로 전해졌다. 이에 이 대통령은 “즉답을 피했다”고 국민의힘 최보윤 수석대변인이 전했으나, 청와대는 반박 입장문을 내고 “이 대통령은 연임 개헌에 대해 현재 공고된 개헌안을 수정해서 의결하는 것은 불가능하며, 야당이 개헌저지선을 확보한 상태에서 불가능하지 않으냐고 대답했음을 알린다”고 했다.

7일 청와대 춘추관 대브리핑룸에서 강훈식 비서실장과 김용범 정책실장이 참석한 가운데 중동관련 기자간담회가 열리고 있다. 청와대사진기자단

②강훈식 비서실장, 카자흐·오만·사우디 출국…“원유와 나프타 확보 방안 협의”

강훈식 청와대 비서실장은 이날 오후 이 대통령의 전략경제협력 특사 자격으로 중동 지역 원유 확보를 위한 외교전을 펼치기 위해 출국했다. 강 실장은 이날 오전 청와대에서 기자간담회를 갖고 “우리 경제 특성상 중동 상황이 완전히 해결되기 전까지는 대체 공급선 확보를 위한 노력이 절실히 필요한 상황”이라며 이같이 밝혔다.

이번 일정에는 산업통상부 등 관계부처와 국내 에너지기업 관계자들도 동행한다. 강 실장은 “정부 고위급 협의가 말 잔치로 끝나지 않도록 실제로 석유와 나프타 등을 구입하는 기업과 긴밀히 협의하고 유조선이나 석유제품 운반선이 국내 항구에 도착하기 전까지 필요한 지원을 아끼지 않을 방침”이라고 말했다.

호르무즈 해협에 묶여있는 우리나라 선박 26척에 대해서는 “탑승하고 있는 선원들의 안전을 최우선시한다는 전제하에 선사의 입장과 국제적 협력 구도 등을 고려하면서 안전하게 해협을 통과할 수 있는 방안을 마련하고 있다”고 전했다.

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