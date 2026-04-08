서울시, 청년 숨기 전에 먼저 손 내민다

서울시가 2030년까지 1090억원을 투입해 고립은둔청년을 지원하는 종합대책 ‘고립은둔 청년 溫(ON) 프로젝트’를 내놨다. 2023년 전국 최초로 고립은둔청년 종합대책을 발표한 이후 두 번째 프로젝트다.



오세훈 서울시장은 7일 기자설명회를 갖고 “서울시는 단 한 명의 청년도 외로움 속에 홀로 남겨지지 않도록 보이지 않는 곳에 있는 청년에게 먼저 손을 내밀고, 다시 세상과 연결될 수 있도록 끝까지 책임지겠다”고 강조했다.

7일 서울 종로구 CU 마로니에 공원점에 고립 은둔 청년 도움 정보를 담은 ‘외로움 없는 서울’ 포토카드가 비치돼 있다. 서울시는 2030년까지 5년간 총 1090억원을 투입해 누적 91만3000명에 달하는 고립 은둔 청년을 지원할 계획이다. 이재문 기자

고립은둔청년 온 프로젝트는 아동·청소년기에 고립은둔 가능성을 조기 진단해 선제적으로 대응하고 가족과 함께 예방과 회복을 이어가는 지원체계 가동이 핵심이다.



사후 지원을 넘어 발생 예방으로 정책의 방향을 전환하겠다는 것이다.이번 대책은 생애주기별 가족 지원, 정서 및 전문의료 지원, 사회적응 및 자립지원, 고립은둔청년 발굴 및 관리시스템 강화, 인식개선의 5대 분야 18개 과제로 구성됐다.



우선 서울시 고립예방센터와 가족센터(25개소)에서 아동·청소년에 대한 고립·은둔검사와 부모대상 상담을 지원한다. 부모교육도 작년 약 2300명에서 올해 2만5000명(온라인 2만명, 오프라인 5000명)으로 10배 이상 늘린다. 고립은둔청소년 지원 프로그램인 ‘행복동행학교’에서도 부모와 자녀 간 관계회복을 돕는 ‘가족동행캠프’를 신설·운영한다.고립은둔청년들의 심리적 안정과 정서적 치유를 돕는 프로그램을 다양화하고 전담의료센터도 신설한다. ‘청년마음편의점’ 5곳이 대학, 학원가 등 청년밀집지역과 지하철역 인근에 문을 열고 심리상담 및 회복지원 프로그램 등을 연계받을 수 있는 쉼터로 운영한다.전국 최초로 고립은둔청년들의 사회복귀를 돕는 ‘서울청년기지개센터’는 현재 종로구 동숭동 1곳에서 2곳으로 늘리고, 지역센터도 현재 15곳에서 2027년까지 자치구별로 1곳씩 총 25곳으로 대폭 확대할 계획이다.

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