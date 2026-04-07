주낙영, “정책의 최종 목표는 시민 삶의 변화” [6·3의 선택]

주낙영 경북 경주시장 예비후보는 출마선언에서 제시한 주요 공약을 분야별로 설명하는 「주낙영의 공약 시리즈 4」를 통해, 시민행복·농어촌·청년정착 분야 구상을 시민들에게 보다 상세히 밝혔다.

주 후보는 “경주는 만 65세 이상 인구가 29%를 넘는 초고령사회에 진입했고, 생산가능인구 감소와 복지 수요 증가는 더욱 빨라지고 있다”며, “이제는 모든 세대가 함께 살고 싶은 도시환경을 만들고, 시민 일상에 실제 변화를 주는 생활정책을 강화해야 할 시점”이라고 밝혔다.

이어 “관광과 산업, 도시개발도 중요하지만 정책의 최종 목표는 결국 시민의 삶”이라며, “아이부터 어르신까지, 청년부터 농어촌 주민까지 누구나 변화를 체감할 수 있는 정책으로 더 따뜻하고 더 살기 좋은 경주를 만들겠다”고 강조했다.

△모두가 살고 싶은 매력적인 도시환경 조성

주 후보는 출마선언에서 밝힌 핵심 공약 가운데 하나로 모두가 살고 싶은 매력적인 도시환경 조성 구상을 제시했다.

그는 시민의 일상과 가장 가까운 공간의 질이 도시의 품격을 결정한다며, 생활 속에서 체감할 수 있는 정주환경 개선이 필요하다고 설명했다.

이를 위해 ▲황성공원 제모습 찾기 ▲동천~황성 천년숲길 조성 ▲국가하천 형산강 정비 ▲복합문화도서관 건립 ▲시립미술관 건립 ▲시민종합운동장 이전 ▲권역별 국민체육센터 건립 ▲파크골프장 대대적 확충 등을 추진하겠다고 밝혔다.

주 후보는 “걷기 좋고 쉬기 좋고 문화와 체육을 가까이 누릴 수 있는 도시가 결국 시민이 살고 싶어 하는 도시”라며, “경주의 도시환경을 한 단계 높여 시민 삶의 질을 실질적으로 바꾸겠다”고 말했다.

△활기 넘치고 풍요로운 농어촌 만들겠다

주 후보는 이어 활기 넘치고 풍요로운 농어촌 조성 공약도 상세히 설명했다.

그는 농어촌의 활력이 살아나야 경주 전체가 함께 성장할 수 있다며, 정주여건 개선과 소득 기반 확충을 함께 추진해야 한다고 밝혔다.

이를 위해 ▲농촌협약 및 어촌뉴딜300·신활력증진사업 추진 ▲도시가스 공급 확대 등 농어촌 정주여건 개선 ▲스마트 농축산업 육성 ▲공동영농 혁신농업타운 조성 확대 ▲농·축·수산물 수출 활성화 등을 추진하겠다고 설명했다.

또 ▲아동친화도시 구현 ▲다함께돌봄센터 및 공동육아나눔터 설치 확대 ▲출생통합지원센터 건립 ▲24시간 소아과·산부인과 병원 운영 ▲여성친화도시 구현 ▲공공산후조리원 등 의료지원 체계 강화 ▲치매안심도시 조성 ▲노인일자리 확대 ▲무료택시·버스 ▲AI·IoT 기반 건강관리 지원 ▲무장애도시 조성 ▲장애인가족 복합힐링센터 건립 등을 통해 촘촘한 시민행복도시를 만들겠다고 밝혔다.

△“예산 3조 시대의 힘, 시민 일상 변화로 증명하겠다”

주 후보는 청년 정착 지원과 관련해 ▲임대주택 및 공유주거 조성 확대 ▲전세자금 및 월세·이사비 지원 ▲청년 농·어부 희망디딤돌 지원 확대 ▲청년센터 및 신골든창업특구 활성화 ▲전입대학생 생활안정지원 확대 ▲청년감성상점 입점 지원 확대 ▲청년예술인 전시공간 지원 확대 등을 추진하겠다고 밝혔다.

주낙영(사진) 후보는 “청년이 머물고 도전하고 정착할 수 있어야 도시의 미래도 지속된다”며, “생활정책, 복지정책, 농어촌정책, 청년정책을 촘촘히 챙겨 시민 누구나 변화를 체감하는 경주를 만들겠다”고 강조했다.

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