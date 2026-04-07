하나금융 ‘원 루프 센터’ 전북혁신도시에 신설 “환영”…금융집적 가속

국민연금공단이 하나금융그룹의 전북혁신도시 투자 결정을 환영하며, 금융 기능 집적을 통한 지역 경제 활성화 기대감을 나타냈다.

국민연금공단은 7일 하나금융그룹이 전북혁신도시에 ‘하나금융 자본시장 원 루프(One-Roof) 센터’를 신설하기로 한 데에 대해 “금융생태계 조성에 중요한 전기가 될 것”이라고 밝혔다.

하나금융그룹이 자산운용·증권·수탁·기관영업 등 자본시장 핵심 기능을 전북혁신도시에 집적하고 국민연금기금을 연계한 비즈니스와 지역 밀착 금융을 동시에 강화한다. 하나금융그룹 제공

이번에 조성되는 센터는 자산운용과 대체투자 운용, 증권, 은행 수탁 영업, 콜센터 기능을 한 곳에 집적한 통합 거점이다. 하나금융은 초기 단계에서 150여 명의 임직원을 배치하고, 향후 단계적으로 인력과 기능을 확대해 나갈 계획이다.

특히, 지역 인재 채용을 확대하고, 전북 지역 대학과 연계한 창업 교육 프로그램을 운영하는 등 청년 일자리 창출에도 힘을 보탠다. 유휴 공간을 활용한 청년 창업가 전용 사무공간을 마련해 지역 창업 생태계 활성화에도 기여할 방침이다.

국민연금공단은 하나금융그룹의 이번 투자가 전북혁신도시를 중심으로 한 금융 클러스터 구축에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있다. 이미 KB금융그룹, 신한금융그룹, 우리금융그룹 등 주요 금융지주가 관련 기능을 확대한 가운데 하나금융까지 가세하면서 국내 4대 금융지주가 모두 참여하는 구조가 완성됐기 때문이다.

전북혁신도시는 국민연금공단을 축으로 자산운용과 금융서비스 기능이 점차 확대되고 있어, 향후 금융중심지로의 도약 가능성에도 관심이 모이고 있다.

김성주 국민연금공단 이사장은 “국민연금을 중심으로 주요 금융기관들이 집적되며 전북혁신도시 금융생태계가 한층 강화되고 있다”며 “하나금융이 국민연금과 함께 성장하며 지역과 상생하는 모델을 만들어가길 기대한다”고 말했다.

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