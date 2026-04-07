이원택 전북도지사 후보 ‘식사비 대납 의혹’에 민주당 “긴급 감찰” 지시 [6·3의 선택]

더불어민주당 전북도지사에 도전하는 이원택 예비 후보의 식사 비용 대납 의혹이 제기돼 지역 정가가 크게 요동침에 따라 정청래 당대표가 해당 의혹 확산과 관련해 윤리감찰단에 긴급 감찰을 지시했다.

더불어민주당 이원택 전북특별자치도지사 예비후보가 7일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 본경선 합동연설회에서 기념 촬영 후 자리로 이동하고 있다. 뉴스1

민주당은 정청래 당대표가 해당 의혹 확산과 관련해 윤리감찰단에 이원택 후보에 대한 긴급 감찰을 지시했다고 7일 공보국을 통해 밝혔다. 앞서 정 대표는 지난달 31일 김관영 지사의 ‘대리운전비 지급 의혹’에 대해서도 감찰을 지시했으며, 민주당은 하루 뒤 긴급 최고위원회를 열어 만장일치로 김 지사를 제명한 바 있다. 이후 김 지사는 징계에 불복해 서울남부지방법원에 제명처분 효력정지 가처분을 신청했고, 이날 법원 심리가 진행 중이다.

이번 의혹은 이 후보가 참석한 특정 모임에서 발생한 식사·음주 비용을 제3자가 부담했다는 정황이 제기되면서 불거졌다. 일부에서는 비용 정산 과정에서 이른바 ‘쪼개기 결제’ 방식이 활용됐다는 주장도 나오고 있다.

이원택 후보가 참석한 해당 식사 모임은 지난해 11월 29일 전북 정읍의 한 음식점에서 열린 것으로 파악된다. 이는 김 지사 논란이 불거진 식사 모임 하루 전날로, 당시 정읍·고창 지역 청년 간담회 성격의 모임에 20여 명이 참석한 것으로 알려졌다. 이 후보자는 청년 모임의 초청으로 참석했고, 김슬지 의원은 모임 구성원 자격으로 동석한 것으로 전해졌다.

취재 결과, 당시 식사비는 총 74만6000원이며 이 중 45만 원은 김슬지 도의원이 전북도의회 상임위원회 법인카드로 결제한 것으로 확인됐다. 법인카드 한도가 50만원으로 제한된 때문으로 해석된다. 이후 나머지 금액이 추가 결제된 정황도 파악됐지만, 비용 부담 주체와 경위는 명확히 확인되지 않은 상태다.

이에 대해 이원택 후보 측은 “해당 자리는 청년들의 요청으로 마련된 정책 간담회로, 내가 주최한 자리가 아니었다”며 “수행원 3명을 포함한 식사비는 별도로 직접 결제했고, 간담회가 끝나기 전 자리를 떠 이후 비용 정산 과정은 알지 못한다”고 해명했다. 또한 “기초적인 사실 확인 없이 제기된 의혹에 강한 유감을 표하며 허위사실 공표에 대해서는 법적 대응도 검토하겠다”고 밝혔다.

현재까지 이원택 후보 관련 의혹의 위법 여부는 확인되지 않았으며, 수사기관의 공식 판단도 이뤄지지 않았다. 다만 정치권과 전문가들 사이에서는 이번 사안이 공직선거법상 ‘제3자 기부행위’에 해당할 가능성도 제기되고 있다.

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