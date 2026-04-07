여야 대표 만난 李대통령…“대한민국 큰 위기, 단합 필요”

이재명 대통령이 7개월 만에 여야 지도부와 다시 마주 앉아 중동발 위기 대응과 민생 경제 등에 관해 논의했다. 이 대통령은 “지금처럼 어려운 시기, 특히 외부요인에 의해 우리 공동체가 위기에 처해 있을 때는 내부적 단합이 정말로 중요하다”며 위기 극복을 위한 초당적 협력 의지를 강하게 드러냈다.



이 대통령은 7일 청와대에서 열린 여·야·정 민생경제협의체 회담에서 더불어민주당 정청래 대표와 국민의힘 장동혁 대표 등 여야 지도부와 만났다. 이 대통령은 “지금 대한민국은 상당히 큰 위기에 처한 게 분명하다. 내부적 요인들은 많이 개선되고 있었는데 안타깝게도 외부적 요인 때문에, 또 우리가 통제할 수 없는 영역에서 벌어진 일로 인한 것이기 때문에 대응하는 것이 쉽지만은 않다”면서 “우리가 통상적으로 얘기하는 ‘통합’이라고 하는 것이 정말 이럴 때 빛을 발하지 않을까 싶다”고 말했다.

이재명 대통령이 7일 청와대에서 열린 여야정 민생경제협의체 회담 및 오찬에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 정청래 더불어민주당 대표, 이 대통령, 장동혁 국민의힘 대표. 뒷줄 왼쪽부터 강훈식 비서실장, 김민석 국무총리, 홍익표 정무수석. 뉴시스

이 대통령은 중동발 위기 극복을 위한 추가경정예산(추경)안 처리에 야당이 협조해 줄 것을 요청했다. 이 대통령은 “추경은 정말 중요하다는 점은 장 대표도 인정하는 것 같다”며 “세수는 국민을 위해 반드시 써야 하는 돈으로 잘 쓰는 게 중요하다. 가장 중요한 건 국민의 대외적 위기에 따른 피해를 조금이라도 보전해 드리는 것”이라고 말했다. 그러면서 “다만 (야당은) 그 내용들이 좀 부적합한 게 있다는 얘기인데 예산안은 정부의 의견이니까 심의 의결권을 가지고 있는 국회에서 여야가 충분히 토론하고 그 과정을 통해 필요한 것들을 더 추가할 수도 있다”고 야당의 불만을 달랬다.



야당이 고유가 피해 지원금에 대해 ‘포퓰리즘’이라고 비판하는 데에 관해서는 “‘현찰 나눠 주기’라고 하는 건 좀 과한 표현”이라며 “이게 현금 포퓰리즘은 결코 아니다”고 강조했다. 이어 “편성된 예산의 재원이 어디서 빚을 내거나 다른 데서 억지로 만들거나 국민에게 증세해서 만든 게 아니고 작년 하반기 최선의 노력을 다했고 그를 통해 경제가 일정 부분 회복되면서 예상보다 더 늘어난 세수를 활용하는 것”이라고 말했다.



장 대표는 이날 회담에서 이 대통령에게 추경안과 부동산 정책 등 각종 현안을 언급하며 국정운영 기조 전환을 촉구했다. 장 대표는 “국민 삶이 큰 어려움에 빠져 있는 만큼 지금은 정치의 모든 역량을 민생에 집중해야 할 때라고 생각한다”며 “대통령께서 국정운영의 기조를 바꾸고 나라와 국민을 위해 올바른 정책을 추진한다면 야당도 얼마든지 협력하고 힘을 보탤 것”이라고 밝혔다.

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