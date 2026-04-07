서울 평균 휘발윳값 2000원 돌파… 고유가 뉴노멀 위기 [중동發 리스크 고조]

서울 평균 휘발윳값이 2000원을 돌파하며 고유가 우려가 지속하고 있다. 이번 고유가의 원인인 호르무즈해협 통항이 재개되더라도 국제유가 안정에는 최소 6개월 이상의 시간이 필요한 것으로 나타나면서 유가 불안은 쉽게 사그라들지 않을 것으로 전망된다. 정부는 기업의 에너지 절감 정책 동참을 요구하고 나섰고, 기업들도 공급 안정화에 협력하기로 했다.

언제 꺾이나 중동 전쟁 여파로 국제유가가 치솟으면서 서울 주유소 평균 휘발유 가격이 2000원을 돌파한 7일 서울 시내 한 주유소에 유가 정보가 표시되있다. 서울평균 휘발유값이 2000원을 돌파한 것은 러시아·우크라이나 전쟁 여파로 고유가가 지속됐던 2022년 7월25일(2005원) 이후 약 3년8개월 만이다. 남정탁 기자

7일 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오전 9시 기준 서울 평균 휘발유 가격은 ℓ당 2000.3원으로 전날보다 9.9원 올랐다. 서울평균 휘발윳값이 2000원을 돌파한 것은 러시아·우크라이나 전쟁 여파로 고유가가 지속됐던 2022년 7월25일(2005원) 이후 약 3년8개월 만이다. 서울 경유 가격은 1979.6원으로 11.6원 올랐다.



한국해양진흥공사가 발간한 ‘호르무즈 통항 재개와 시장 정상화의 시차’ 보고서에 따르면 호르무즈해협 통항이 재개되더라도 공급망 복구에는 6개월에서 2년 넘는 기간이 걸릴 것이란 전망이 나왔다. 통항이 재개되면 사고에 대한 보험료가 적용되기 시작하면서 1∼2개월 해운 운임이 높게 유지될 것으로 예상되기 때문이다.

공영주차장 차량 5부제 시행을 하루 앞둔 7일 서울 종로구 종묘 공영주차장에 관련 안내문이 걸려 있다. 서울시는 중동전쟁 장기화에 따라 오는 8일부터 자원 안보 위기 해제 시까지 시내 공영주차장 75개소, 10인승 이하 승용차에 5부제를 실시한다. 차량번호 끝자리에 따라 월요일은 1·6, 화요일은 2·7, 수요일은 3·8, 목요일은 4·9, 금요일은 5·0 차량이 제한 대상이다. 토요일과 일요일, 공휴일은 적용하지 않는다. 뉴스1

기후에너지환경부는 차량 5부제 자율 참여를 민간에 요청하고 열흘 만인 3일 기준 총 50여개의 민간기업 및 경제단체 등이 5부제에 참여하고 있다고 이날 밝혔다. 시멘트, 정유, 석유화학 업종의 대표기업 50개사는 지난해 석유사용량인 393만toe(석유환산톤) 대비 올해 3.3%(13만toe)를 줄이겠다는 계획을 정부에 제출했다. 13만toe는 원전을 한 달가량 가동해야 생산할 수 있는 양이다.



수소 유통 전담기관인 한국석유관리원은 중동 전쟁으로 인한 나프타 수입 감소로 일부 업체가 나프타 원료 부생수소의 공급량을 축소했지만, 개질수소(천연가스에서 생산하는 수소) 등 대체물량 공급을 통해 현재 국내 수송용 수소는 정상적으로 공급되고 있다고 밝혔다.



금융위원회는 이날 ‘중동상황 피해업종 산업·금융권 간담회’를 개최하고 추경안을 통해 4개 정책금융기관(산업은행·기업은행·신용보증기금·수출입은행)의 신규자금 지원 프로그램 규모를 기존 24조3000억원원에서 26조8000억원으로 늘리기로 했다.

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