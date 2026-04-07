[단독] 아동학대 신고 느는데… 전담공무원 ‘태부족’

“적은 인원으로 24시간 긴장하며 살아요.”

서울의 한 자치구에서 ‘아동학대전담공무원’으로 근무하는 A씨는 지역에서 아동학대 의심 신고가 늘면서 과부하에 걸렸다. 그는 한 해 동안 담당하는 신고 건수만 100건이 넘는다. A씨를 포함해 5명이 아동학대전담공무원으로 일하고 있는데, 평일과 주말을 가리지 않고 24시간 근무 체제를 유지하고 있다. A씨는 “밤낮없이 근무하지만 다음날 쉬지도 못한다. 늘 긴장해야 하는 것도 고통스럽다”고 토로했다.



최근 부모의 학대로 아동이 사망하는 사건이 연달아 발생해 사회적 공분이 커지고 있는 가운데 관련 업무를 수행하는 아동학대전담공무원들이 극심한 업무 부담 속에 과로에 시달리고 있다. 전국 17개 광역지자체 중 정부의 인력 배치 권고 기준을 충족하지 못한 지역이 8곳에 달하는 것으로 나타났다.



7일 보건복지부에 따르면 아동학대전담공무원 배치 권고 기준에 미달한 지자체는 지난해 6월 기준 서울, 인천, 대전, 울산, 세종, 경기, 충북, 제주 등 8곳으로 확인됐다. 아동학대전담공무원은 학대 의심 신고를 접수하면 현장에 즉시 출동해 조사를 진행하고, 응급?분리조치 및 보호시설 인계 등의 역할을 수행한다. 2020년 해당 제도가 도입됐다.



복지부는 연간 아동학대 의심 신고 접수 50건당 전담공무원 1명을 배치하도록 권고한다. 그러나 세종의 경우 2024년 신고가 총 318건이었는데, 담당 직원은 4명에 불과해 1인당 맡는 사건이 79.5건으로 가장 많았다. 이어 대전(72.7건), 경기(68.5건), 제주(64.9건), 충북(61.7건), 인천(57.6건), 서울(57.1건), 울산(54.6건) 등의 순으로 많았다. 배치기준은 전년도 접수된 신고를 기준으로 하는데, 매년 아동학대 관련 신고 건수가 늘어나는 양상이라 실제 담당자들의 업무 부담은 더 클 것으로 보인다.

제도 시행 5년이 지났지만 아동학대전담공무원은 여전히 ‘기피 부서’다.



한 지자체의 아동학대전담공무원은 “업무가 많으면서 어려워 다들 맡으려 하지 않는다”고 말했다. 아동학대 발생 건수가 증가하는 상황에서 담당 전담공무원의 인력 기준을 완화하고 이들을 위한 지원도 확대해야 한다는 지적이다.



세종시 관계자는 “아동학대 의심 신고를 받고 조사를 나가면 시청 공무원이 나왔다는 이유로 거부반응을 보인다. 조사권을 확대할 필요가 있다”고 강조했다. 또 다른 아동학대전담공무원은 “복지부의 배치기준도 버거운 수준이다. 전담인력을 확대해 업무 부담을 줄여야 한다”며 “담당자들이 현장에서 겪는 정신적 트라우마를 치유할 프로그램도 필요하다”고 했다.

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