숙명여대, '비닐봉투 없는 친환경 간식 응원' 진행 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

중동 전쟁 여파로 포장재 수급 불안이 계속되고 있는 가운데 7일 서울 용산구 숙명여자대학교 순헌관 광장에서 '창학 120주년을 기념 중간고사 간식 배부 행사'가 진행했다. 이번 행사는 1학기 중간고사를 앞둔 학생들을 격려하기 위해 마련됐다. 총 1200명의 학생들에게 간식이 제공됐다.

문시연 총장을 비롯한 교무위원들이 직접 참여해 훈제란과 훈제 메추리알, 요거트 등 다양한 간식을 학생들에게 전달했다.

특히 기존 행사와 달리 대학이 일상 행사에서 친환경 실천 의지를 반영해 일회용 비닐봉투를 전면 배제하고, 에코백 지참을 유도하는 등 학생들이 각자 준비한 가방에 간식을 담아가는 방식으로 운영됐다.

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