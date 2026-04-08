셀트리온 혈액암 치료제, 美서 ‘처방 1위’

셀트리온이 개발한 혈액암 치료제 ‘트룩시마’가 국내서 개발된 바이오시밀러(복제약) 가운데 최초로 세계 최대 제약 시장인 미국에서 처방 점유율 1위에 올라섰다.



7일 의약품 시장조사기관인 아이큐비아에 따르면 트룩시마는 올해 2월 기준 미국에서 35.8%(처방량 기준)의 점유율을 기록하며 처방 1위를 차지했다. 이는 2019년 11월 미국에 진출한 이후 약 6년3개월여 만에 거둔 성과로, 경쟁 제품들을 제치고 현지에서 가장 많이 처방된 리툭시맙 성분 의약품 중 1위다.



이로써 트룩시마는 오리지널 의약품을 포함한 글로벌 빅파마(연 매출 150억달러 이상의 글로벌 거대 제약회사) 제품들과 경쟁하며 ‘미국에서 점유율 1위를 기록한 대한민국 첫 번째 바이오시밀러 의약품’ 타이틀을 획득하게 됐다.



트룩시마는 지난해 미국을 포함한 북미 지역에서만 3000억원 이상의 매출을 기록하며 전년 대비 40%가 넘는 성장세를 이룩해 셀트리온의 핵심 매출원으로 자리 잡았다.



셀트리온 관계자는 “트룩시마가 오리지널 의약품을 비롯한 경쟁사 제품들을 제치고 세계 최대 제약 시장인 미국에서 처방 점유율 1위를 차지함에 따라 제품 인지도와 선호도는 더욱 향상될 것”이라고 말했다.

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