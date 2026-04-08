LH·HUG, 공공주택 공급 ‘속도전’

한국토지주택공사(LH)와 주택도시보증공사(HUG)가 공공주도 주택공급 확대를 위한 금융 협력에 나선다. LH는 7일 HUG와 ‘공공주도 주택공급 신속 확대를 위한 기본협약’을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 공공택지·신축매입임대·도심 정비사업 등 주요 공급사업에 금융지원과 사업 추진 역량을 연계해 공급 속도를 높이기 위한 것이다.

6일 서울 거여새마을 주민대표회의 사무실에서 조경숙 LH사장 직무대행(왼쪽)과 최인호 HUG사장이 협약 기념사진을 촬영하고 있다. LH 제공

양 기관은 주택공급 사업 금융지원 신속화와 맞춤형 금융지원 협력, 협의체 운영을 통한 신속한 의사결정 지원에 합의했다. 양 기관은 이를 바탕으로 사업 전반에 대한 금융지원 협력체계를 구축하고, 원활한 사업 추진을 위한 맞춤형 금융 보증·지원 방안을 마련할 계획이다.



또 도심 정비사업과 노후시설·유휴부지 활용 등 주택공급 활성화를 위한 금융 신상품 개발도 추진한다. 협약 이후에는 정기 협의체를 구성해 사업 추진 과정에서 발생하는 애로사항을 신속히 해소하고 제도 개선 과제도 발굴할 방침이다. 양 기관은 협약 전날 서울 거여새마을구역 공공재개발 현장을 찾아 주민과 사업자 의견을 들었다.

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