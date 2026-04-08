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LH·HUG, 공공주택 공급 ‘속도전’

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신진영 기자 sjy@segye.com

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맞춤형 보증·금융 지원 협력

한국토지주택공사(LH)와 주택도시보증공사(HUG)가 공공주도 주택공급 확대를 위한 금융 협력에 나선다. LH는 7일 HUG와 ‘공공주도 주택공급 신속 확대를 위한 기본협약’을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 공공택지·신축매입임대·도심 정비사업 등 주요 공급사업에 금융지원과 사업 추진 역량을 연계해 공급 속도를 높이기 위한 것이다.

6일 서울 거여새마을 주민대표회의 사무실에서 조경숙 LH사장 직무대행(왼쪽)과 최인호 HUG사장이 협약 기념사진을 촬영하고 있다. LH 제공
6일 서울 거여새마을 주민대표회의 사무실에서 조경숙 LH사장 직무대행(왼쪽)과 최인호 HUG사장이 협약 기념사진을 촬영하고 있다. LH 제공

양 기관은 주택공급 사업 금융지원 신속화와 맞춤형 금융지원 협력, 협의체 운영을 통한 신속한 의사결정 지원에 합의했다. 양 기관은 이를 바탕으로 사업 전반에 대한 금융지원 협력체계를 구축하고, 원활한 사업 추진을 위한 맞춤형 금융 보증·지원 방안을 마련할 계획이다.

또 도심 정비사업과 노후시설·유휴부지 활용 등 주택공급 활성화를 위한 금융 신상품 개발도 추진한다. 협약 이후에는 정기 협의체를 구성해 사업 추진 과정에서 발생하는 애로사항을 신속히 해소하고 제도 개선 과제도 발굴할 방침이다. 양 기관은 협약 전날 서울 거여새마을구역 공공재개발 현장을 찾아 주민과 사업자 의견을 들었다.


신진영 기자 sjy@segye.com 기자페이지 바로가기

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