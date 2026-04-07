“CCTV가 범죄 분석해 리포트 제출”…대구, 인공지능 ‘디지털 순찰’ 시대 연다

인구 고령화와 순찰 인력 감소로 인한 치안 공백을 인공지능(AI)과 무인 자동화 기술로 메우는 ‘차세대 스마트 치안 서비스’가 대구에서 본격화된다.

디지털순찰 범죄예방 개방형 플랫폼 구성도. 대구테크노파크 제공

7일 대구테크노파크에 따르면, 최근 경찰청이 주관한 국가 연구개발(R&D) 공모에서 사회적 약자 보호를 위한 ‘디지털 순찰 오픈 플랫폼’ 사업이 최종 선정됐다. 이번 프로젝트에는 2029년까지 4년간 총 72억원의 사업비를 투입할 예정이다.

이 사업의 핵심은 단순한 영상 녹화에 그쳤던 기존 폐쇄회로(CC)TV의 한계를 넘어선 ‘지능형 에이전트’의 도입이다. 이를 위해 최신 AI 기술인 ‘시각-언어 모델(VLM)’이 적용된다. AI가 현장 상황을 실시간으로 분석해 서술형 리포트를 작성하고, 이를 현장 출동 경찰관에게 즉시 전달하는 방식이다.

사업 주관기관인 대구TP를 필두로 한국전자통신연구원(ETRI), 세종대, 루트랩, 씨앤에이아이(CNAI) 등 산∙학∙연 전문가들이 컨소시엄을 구성해 기술 개발과 실증을 공동 추진한다. 플랫폼이 구축되면 △피해자 경호 서비스 △지능형 드론 기반 생활 안전 순찰(도시∙농촌형) △사회적 약자 안심 귀갓길 서비스 등이 제공된다.

특히 표준화된 오픈 응용프로그램 인터페이스(API)를 바탕으로 지역 내 AI∙드론 스타트업들이 자사 기술을 치안 서비스에 손쉽게 접목할 수 있는 혁신 생태계도 조성될 전망이다.

대구테크노파크는 대구자치경찰위원회와 유기적 협력 체계를 구축해 개발된 기술이 실제 지역 맞춤형 치안 정책으로 즉각 연결되도록 할 방침이다.

김희대 지능도시본부장은 “이번 과제 선정은 대구시가 디지털 전환(DX) 기반의 지능형 치안 패러다임을 선도하는 스마트 도시로서 토대를 다져온 결과”라면서 “시민의 일상을 안전하게 지키는 치안 혁신의 성공 모델로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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