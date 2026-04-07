유영하, 주호영 향해 “보수 재건 위해 희생 필요…‘선당후사’ 결단해달라” [6∙3의 선택]

유영하 국민의힘 대구시장 예비후보가 7일 주호영 국회부의장을 향해 “보수 재건을 위해 누군가의 숭고한 희생이 필요하며 이는 주 부의장만이 할 수 있는 일”이라며 공천 결과 수용과 선당후사를 공식 요청했다.

유영하 국민의힘 대구시장 예비후보. 연합뉴스

유 후보는 이날 국회 기자회견에서 “보수의 심장인 대구가 멈추고 대한민국 보수가 무너질 수 있다는 절박함에 이 자리에 섰다”며 “평소 존경해온 정치 선배이자 지역 대표 정치인인 주 부의장에게 고언을 드리고자 한다”고 밝혔다.

그는 당의 공천 배제(컷오프) 결정과 관련해 “당을 위해 헌신해온 부의장이 느끼실 섭섭함과 배신감을 누구보다 잘 이해한다”면서도 “지금은 개인의 억울함에 머물러 있을 때가 아니다”라고 강조했다.

그는 현 정치 상황을 ‘일당독재의 서막’으로 규정하며 위기감을 드러냈다. 유 후보는 “정부 여당이 입법·행정을 장악한 데 이어 사법부까지 노리고 있다”며 “여당이 전직 총리를 내세워 여론조사에서 앞서가는 상황에서 우리마저 분열해 지방선거에서 패배한다면 역사의 죄인이 될 것”이라고 경고했다.

이어 “대구에는 나라가 힘들 때마다 자신을 던져 위기를 구해낸 위대한 DNA가 있다”며 “주 부의장께서 당의 중심을 잡고 분열을 막는 기둥이 되어주시길 간곡히 호소드린다”고 덧붙였다.

회견 직후 유 후보는 이진숙 전 방송통신위원장의 무소속 출마 가능성에 대해 “그분의 선택에 대해 언급하지 않겠다”면서도 주 부의장에 대한 요청에 대해서는 “숙고 중인 선배에게 후배로서 드리는 진심 어린 의견으로, 차원이 다른 문제”라며 선을 그었다.

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