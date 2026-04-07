대성하이텍, 대구테크노폴리스에 ‘AI 메디컬 팩토리’ 건립 [지방자치 투데이]

대구시는 시청 산격청사에서 초정밀부품 제조 전문기업인 대성하이텍과 ‘인공지능(AI) 자율제조 시스템 기반 메디컬 팩토리’ 건립을 위한 투자협약을 체결했다고 7일 밝혔다.

이번 협약에 따라 대성하이텍은 대구 테크노폴리스 내 본사 부지에 300억원을 들여 의료기기 전용 생산 거점인 ‘AI 메디컬 팩토리’를 신설한다. 9월 본격 가동을 시작으로 2029년까지 단계적으로 양산 라인을 확충할 계획이다. 산업통상자원부의 ‘AI 자율제조 선도 프로젝트’를 통해 확보한 정부 지원금 120억원을 연구개발(R&D)에 집중 투입해 기술 고도화에 박차를 가한다.

김정기(왼쪽) 대구시장 권한대행과 최호영 대표가 협약서를 들고 기념 촬영을 하고 있다. 대구시 제공

1995년 설립한 대성하이텍은 1마이크로미터(㎛∙100만분의 1m) 단위의 오차도 허용하지 않는 초정밀 가공 기술력을 바탕으로 반도체, 정보기술(IT), 전기차 등 첨단 산업의 핵심 부품을 공급해 온 글로벌 강소기업이다. 2014년 일본의 70년 전통 자동선반 브랜드 ‘노무라DS’를 인수하며 세계 최고 수준의 기술력을 확보해 현재 전 세계 27개국에 제품을 수출하고 있다. 최근에는 방산과 로봇 분야로 사업 영역을 확장하며 유럽 시장 공략을 위한 루마니아 현지 생산 기지까지 구축한 상태다.

새롭게 건립하는 ‘AI 메디컬 팩토리’의 주력 품목은 최소 침습 중재시술의 필수 의료기기인 ‘인트로듀서 카테터’다. 현재 국내 수요 전량을 해외 수입에 의존하고 있어 국산화가 시급한 품목으로 꼽힌다. 이미 다수의 국내 의료기업이 구매 의향을 밝히고 있어 시장 안착이 빠를 것으로 전망된다. 대성하이텍은 기존 수작업 공정에서 탈피해 AI 비전 검사, 협동 로봇, 공정 지능화 기술이 융합된 ‘AI 자율제조 시스템’을 도입함으로써 고부가가치 의료기기 시장에서 독보적인 경쟁력을 확보한다는 전략이다.

최호형 대표는 “정밀부품 분야의 기술력을 기반으로 방산, 로봇에 이어 의료기기 분야에 본격 진출하게 됐다”며 “AI 자율제조 시스템을 통해 글로벌 경쟁력을 확보하고 지역 경제 활성화에도 기여하겠다”고 강조했다.

김정기 시 행정부시장은 “지역 소부장 대표 기업인 대성하이텍의 투자는 대구 제조 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것”이라며 “AI 메디컬 팩토리의 성공적인 안착과 글로벌 시장 선점을 위해 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

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