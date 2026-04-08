눈 뜨면 마스크·퇴근 후 코 세척…맑은 콧물 주룩~ '봄 비염' 생체 리듬 완화법 [라이프+]

“감기 같지도 않은데 콧물이 멈추지 않는다.”

날씨가 따뜻해질수록 이러한 증상이 심해진다면 단순 감기로 넘기기 어렵다. 열이나 몸살 없이 콧물과 재채기만 있다면 알레르기 비염을 의심해볼 수 있다.

아침 기상 직후 콧물과 재채기 증상을 보이는 모습. 사진=클립아트코리아

8일 질병관리청에 따르면 알레르기 비염은 계절과 환경 변화에 영향을 받는 대표적인 호흡기 질환이다. 특히 아침에 증상이 더 두드러지는 경우가 많아 생활 속 관리 습관을 점검해볼 필요가 있다.

◆ 아침마다 심해지는 비염 증상 이유는

알레르기 비염은 꽃가루, 집먼지진드기, 미세먼지 등 특정 물질에 면역계가 과민 반응을 보이며 발생하는 질환이다. 감기와 달리 발열이나 근육통은 거의 없고 맑은 콧물과 재채기가 반복되는 것이 특징이다. 코막힘이 이어지거나 눈 가려움, 눈물 증상이 동반된다.

특히 아침에 증상이 더 두드러지는 경우가 많다. 잠에서 깨어난 직후 재채기와 콧물이 한꺼번에 나타난다. 이는 기상 직후 코 점막이 외부 환경에 적응하는 과정에서 차가운 공기나 먼지에 민감하게 반응하기 때문이다.

증상이 1~2주 이상 지속되거나 특정 계절마다 나타난다면 감기보다 알레르기 질환일 가능성이 높다.

봄철에는 꽃가루와 미세먼지 농도가 높아지고 일교차까지 커지면서 코 점막이 자극을 받기 쉬운 상태가 된다. 이로 인해 알레르기 반응이 쉽게 유발되며 평소보다 증상이 더 심해지는 경향을 보인다.

◆ 몸이 깨어날 때 면역 반응이 달라진다

아침에 증상이 심해지는 이유는 단순한 공기 문제만으로 설명되기 어렵다.

미국 매사추세츠대학교 애머스트 캠퍼스 연구팀은 후각망울에서의 면역 반응이 하루 생체 리듬에 따라 달라진다는 점을 확인했다. 해당 결과는 국제 학술지 ‘Cell Reports’에 게재됐다.

동물실험에서는 활동을 시작하는 시점에 면역 반응이 가장 활발해지는 것으로 나타났다. 이를 사람에게 적용하면 하루를 시작하는 아침 시간대에 면역계가 더 예민해질 수 있다는 분석이다. 여기에 기상 직후 차가운 공기와 온도 차, 먼지 노출이 더해져 점막 자극이 커질 수 있다.

◆ 기상 직후 마스크, 급격한 자극 막는다

기상 직후 마스크를 착용해 외부 자극을 줄이는 모습. 사진=클립아트코리아

아침에는 외부 환경 변화에 따른 자극을 줄이는 것이 중요하다.

잠에서 깬 직후 코 점막은 외부 환경에 적응하는 단계에 있어 작은 자극에도 과민 반응을 보이기 쉽다. 이때 기상 직후 약 20~30분간 마스크를 착용하면 코 내부 온도와 습도를 유지하고 먼지 유입을 줄여 증상을 완화하는 데 효과적이다.

특히 실내 공간 간 온도 차가 큰 경우 이러한 방법이 증상 완화에 도움이 된다.

◆ 퇴근 후 코 세척, 밤사이 자극 줄이는 방법

비염 관리의 핵심은 코 점막에 남아 있는 자극 물질을 줄이는 것이다.

외출 후 코 안에는 꽃가루와 미세먼지, 알레르겐이 남아 있을 수 있다. 이를 제거하지 않으면 밤사이 점막 자극을 키워 염증 반응이 나타날 수 있다.

이때 생리식염수를 이용한 코 세척은 점막 표면의 이물질을 씻어내는 데 도움이 된다. 미지근한 식염수를 이용해 한쪽 콧속으로 흘려보내 반대쪽으로 배출하는 방식으로 관리하면 자극을 줄이는 데 효과적이다.

외출 후에는 옷에 묻은 꽃가루와 먼지를 털고 손과 얼굴을 씻는 것만으로도 점막 부담을 줄일 수 있다.

◆ 수면 부족·코 파기 습관, 증상 더 키운다

수면 부족으로 피로가 누적되면 비염 증상이 더 심해질 수 있다. 사진=게티이미지뱅크

비염은 외부 자극뿐 아니라 생활 습관의 영향도 크게 받는다.

수면 부족과 스트레스는 면역 균형을 깨뜨려 코 점막의 염증 반응을 더 쉽게 유발하며, 환절기에는 체온 변화까지 겹치면서 증상이 심해지기 쉽다.

또한 손으로 코를 파는 행동은 점막에 미세한 손상을 만들어 자극을 키울 수 있어 주의해야 한다. 이물질 제거는 코 세척처럼 점막 자극이 적은 방법으로 하는 것이 더 안전하다.

◆ 방치하면 축농증·천식 위험까지

알레르기 비염을 방치하면 만성화될 위험이 있다. 코 점막 염증이 지속되면 부비동염으로 발전할 수 있고, 기관지까지 영향을 미쳐 천식으로 악화될 가능성도 있다.

코막힘이 계속되면 수면의 질이 떨어지고 피로가 누적돼 전반적인 건강 상태에도 영향을 준다. 불편이 길어질 경우 정확한 진단을 받고 상태에 맞는 치료를 받아야 한다.

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