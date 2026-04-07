삼성SDS, 우리은행 ‘AI 에이전트 뱅킹’ 구축 사업 수주

삼성SDS가 우리은행 인공지능 전환(AX) 핵심 산업을 수주하며 금융권 AI 기반 업무 혁신 사업을 확대하고 있다.

삼성SDS는 우리은행 ‘AX를 위한 AI 에이전트 구축’ 사업의 우선협상대상자로 선정됐다고 7일 밝혔다. 이번 사업은 우리은행의 주요 업무 시스템을 연계해 175개 이상의 AI 에이전트를 구축하는 프로젝트다. 고객 응대부터 내부 업무까지 AI가 직접 수행하는 방식으로 전환하는 사업이다.

우리은행은 고객관계관리·기업여신, 자산관리, 내부통제, 고객상담, 업무 자동화, 5대 영역 29개 업무에 AI 에이전트를 도입해 업무 처리 속도를 약 30% 높일 계획이다.

삼성SDS는 자체 AI 에이전트 플랫폼 ‘패브릭스’ 기반으로 우리은행 AI 에이전트 플랫폼과 서비스를 구축하고, 다양한 언어모델을 제공해 업무에 AI를 적용할 수 있는 환경을 마련한다. 기존 은행 시스템과 AI를 연결하고 에이전트를 효율적으로 운영하기 위한 데이터 관리 체계도 함께 구축하기로 했다.

삼성SDS는 우리은행 ‘중장기 IT 인프라 최적화’ 사업도 연이어 수주했다. 기존 유닉스 기반 시스템을 리눅스 환경으로 전환해 시스템 호환성과 확장성을 높이고, 클라우드 환경에서도 안정적으로 운영할 수 있게 개선하는 게 핵심이다.

이정헌 삼성SDS 전략마케팅실장(부사장) “금융 산업에서 AI는 업무 지원을 넘어 업무 방식 자체를 바꾸는 방향으로 발전하고 있다”며 “AI와 클라우드 기술력을 기반으로 금융권 AX 전환을 지원할 것”이라고 밝혔다.

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