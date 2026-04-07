부산도시철도 출·퇴근 열차 16회 증편 운행

중동 정세 불안에 따른 국제 유가 상승으로 시민들의 교통비 부담이 커진 가운데 부산교통공사가 특별 수송 대책에 나섰다.

부산교통공사는 8일부터 시행하는 공공기관 차량 2부제와 공영주차장 차량 5부제에 맞춰 출·퇴근길 시민 편의를 위해 열차를 증편 운행한다고 7일 밝혔다.

부산교통공사가 출·퇴근길 시민 편의를 위해 공공기관 차량 2부제 및 공영주차장 차량 5부제 시행에 맞춰 열차를 증편 운행한다. 사진은 부산도시철도 1호선 전동차다. 부산교통공사 제공

이에 따라 8일부터 출·퇴근 시간대 도시철도 1~3호선 열차를 하루 총 16회 증편한다. 호선별로는 △1호선 4회 △2호선 4회 △3호선 8회 추가 운행해 출·퇴근길 도시철도 이용 혼잡을 완화한다.

혼잡시간대 승객 동선 관리와 질서 유지도 강화한다. 주요 혼잡역인 서면역과 연산역에 도시철도 보안관과 사회복무요원 등 안전 인력을 집중 배치해 안전사고를 예방한다.

이병진 부산교통공사 사장은 “고유가로 인한 자원 위기 상황에서 대중교통의 역할이 어느 때보다 중요하다”며 “시민들이 안전하고 편리하게 도시철도를 이용할 수 있도록 안정적인 도시철도 운영에 총력을 쏟을 것”이라고 말했다.

한편 부산교통공사는 범시민적 에너지 절약 동참을 위해 대중교통 이용 활성화 대시민 캠페인을 전개한다. 4월 한 달 주요 역에서 ‘자원 안보 위기 극복 도시철도 이용 활성화 캠페인’을 벌이고, 15일 서면역 일대에서 부산시버스운송사업조합과 ‘세계 대중교통의 날 기념 합동 캠페인’을 펼칠 예정이다.

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