보수 혼란 지속에 보폭 넓히는 김부겸…혼돈의 대구시장 선거판

국민의힘 공천 내홍이 이어지는 가운데 더불어민주당 김부겸 후보가 등판하면서 57일 남은 대구시장 선거가 종잡을 수 없는 국면으로 가고 있다.



컷오프(공천 배제) 이후 법원에 가처분 신청을 냈다가 기각되자 항고한 주호영 의원이 예고한 기자회견이 하루 앞으로 다가오면서 폭풍전야의 기운도 감지된다.

더불어민주당 대구시장 후보로 확정된 김부겸 전 국무총리가 지난 6일 대구 중구에서 열린 기자 간담회에 참석하고자 이동하다가 지지자와 악수하고 있다. 연합뉴스

7일 지역 정치권에 따르면 주 의원은 오는 8일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 할 계획이며 이날은 공개 일정을 잡지 않았다.



무소속 출마 여부에 정치권 관심이 집중되는 가운데 최종적인 장고에 들어간 것으로 보인다.



일각에서는 주 의원이 무소속으로 출마하면 치러지게 될 대구 수성갑 보궐선거에 국민의힘 한동훈 전 대표가 출마해 '주한 연대'가 형성될 수도 있다는 예상도 나온다.



컷오프 이후 독자 행보를 이어가고 있는 이진숙 전 방송통신위원장은 이날 인터뷰 일정 이후 대단지 아파트 주민축제장을 찾아 시민 인사에 나선다.



이 전 위원장은 전날 기자들과 만나 무소속 출마 가능성을 강하게 시사하기도 했다.



이 전 위원장은 "제가 시민들의 판단 선택을 믿겠다고 여러 차례 말씀을 드려도 당의 반응은 결국 컷오프였다"고 말했다.



장 대표가 자신을 만날 용의가 있다고 한 데 대해선 "이정현 공관위가 사퇴했을 때 (장동혁) 대표께 전화했지만 받지 않았고 콜백도 없었다"고 밝혔다.



국민의힘 경선 주자(가나다순)들인 이재만 전 동구청장과 유영하·윤재옥·최은석·추경호 의원, 홍석준 전 의원 등 6명도 종교계 행사 참석이나 인터뷰, 정책발표회 등을 이어가며 활발하게 선거 운동을 하고 있다.



다만 당내 혼란스러운 상황 등으로 인해 상대적으로 관심에서 벗어나 있다는 말이 나온다.



민주당 김부겸 후보는 이날 대구에서 언론 인터뷰를 하고 지역 인사들을 만나는 데 집중한다.



김 후보는 측은 "김 후보가 공식적인 활동보다는 개인적으로 인사를 하러 다니는 일정"이라며 "예비후보로 등록하면 공식 대구시장 후보로서 공개 행보에 나설 것"이라고 말했다.



김 후보는 오는 8∼9일께 예비후보로 등록할 계획이다.

<연합>

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