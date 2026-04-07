김혜성, 선발 복귀전서 2안타 1볼넷에 호수비까지 만점 활약

미국프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스 다저스에서 뛰는 김혜성(27)이 빅리그 선발 복귀전에서 맹활약으로 팀 승리에 힘을 보탰다.



김혜성은 7일(한국시간) 캐나다 온타리오주 토론토 로저스센터에서 열린 2026 MLB 정규시즌 토론토 블루제이스와 방문 경기에 9번 타자 유격수로 선발 출전해 4타수 2안타를 치고 볼넷 1개와 1득점을 곁들였다.

김혜성. AP연합뉴스

시범경기에서 타율 4할이 넘는 맹타에도 불구하고 유망주 알렉스 프릴랜드와 2루수 주전 경쟁에서 밀려 마이너리그에서 시즌을 시작했던 김혜성은 무키 베츠의 부상으로 6일 빅리그 로스터에 올라왔다.



전날 워싱턴 내셔널스전에서 대수비로 복귀전을 치렀던 그는 이날 처음으로 선발 라인업에 이름을 올렸다.



2회 첫 타석에서 뜬공으로 물러났던 김혜성은 4-1로 앞선 4회 무사 1루 두 번째 타석에서 조시 플레밍을 상대로 볼넷을 골랐다.



5회 타석에서는 우익수 뜬공으로 잡힌 뒤 점수가 10-1로 크게 벌어진 7회 타석에서 투수 키를 살짝 넘기는 느린 땅볼로 내야 안타를 만들었다.



이번 시즌 김혜성의 첫 안타다.



이후 프레디 프리먼의 2루타 때 홈을 밟아 득점도 챙겼다.



그리고 8회에는 깔끔한 중전 안타로 복귀전 멀티 히트(한 경기 안타 2개 이상)를 완성했다.



수비에서도 인상적인 모습을 보였다.



7회 무사 1루에서 안드레스 히메네스의 내야를 벗어나는 뜬공을 끝까지 쫓아가 머리 위로 넘어온 타구를 가슴 앞에서 잡아내는 '바스켓 캐치'를 선보였다.



피안타를 예감한 다저스 투수 윌만 클라인은 김혜성이 공을 잡아내자 머리를 감싸 쥐고 놀란 표정을 지었다.



다저스는 지난해 월드시리즈에서 만났던 상대인 토론토와 인터리그 경기에서 홈런 5방을 쏘아 올리며 14-2로 대승했다.



1회 테오스카 에르난데스의 투런포로 포문을 연 다저스는 3회 프레디 프리먼의 2점 홈런이 터지며 일찌감치 기선을 제압했다.



6회에는 오타니 쇼헤이가 솔로 아치를 그리며 시즌 3호 홈런으로 타선에 불을 지폈다.



하위 타선의 돌턴 러싱 역시 7회와 8회 연타석 솔로 홈런을 터뜨리는 등 4안타 2타점 3득점으로 펄펄 날며 완벽한 승리에 쐐기를 박았다.

<연합>

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