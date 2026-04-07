“생산부터 재활용까지”…충북도, 배터리 전주기 산업 생태계 완성한다

충북도가 이차전지 전주기 산업 생태계 구축으로 급변하는 세계 환경 규제 장벽을 선제적으로 대응한다.

도는 산업통상자원부가 주관하는 2026년 산업혁신기반구축사업인 ‘이차전지 제조공정 친환경 안전관리 기반 구축 사업’ 공모에 최종 선정됐다고 7일 밝혔다. 이번 선정은 도와 충주시의 유기적인 협력을 바탕으로 고등기술연구원 충청캠퍼스(ICC), 충북에너지산학융합원, 국립한국교통대학교 등 지역 내 전문 연구기관의 역량이 결집해 만들어낸 결과다.

충북 충주기업도시 내 조성될 친환경 이차전지 제조공정 실험실 예상 전경. 충주시 제공

최근 전기차와 에너지저장시스템 시장의 확대로 사용 후 배터리에서 핵심 광물을 다시 추출하는 ‘자원순환형 생태계’ 구축은 세계적인 과제가 됐다. 특히 2027년2월 도입 예정인 유럽의 ‘배터리 여권’ 등 세계적으로 환경 규제가 강화됨에 따라 배터리 제조부터 폐기까지 전주기에 걸친 탄소 배출 저감과 안전한 공정 확보는 세계 시장 진출의 필수 관문이 됐다.

이번 사업은 이러한 변화에 대응해 추진된다. 재활용 공정에서 발생하는 유해물질을 줄이고 화재·폭발 등의 산업재해를 예방하며 안전한 자원순환 공정을 실증·평가하는 핵심 기반을 구축하는 것이 목표다.

사업 대상지인 충주 기업도시 내 고등기술연구원 부지에는 2030년까지 5년간 총 181억7000만원이 투입된다. 이곳에는 금속 회수·정제부터 양극재 제조, 셀 제작 및 성능 평가까지 아우르는 실증 장비 15종과 실시간 유해성 점검 시스템이 들어선다. 이 시설은 기업들의 친환경·안전 공정 컨설팅은 물론 재활용 공정 실증부터 시제품 제작, 상용화 평가까지 한 자리에서 지원받을 수 있게 되면서 연구개발 경쟁력 향상에 도움이 될 전망이다.

도 관계자는 “이차전지 재활용 침 제조공정의 친환경·안전 기술 표준을 선점해 충북이 지속 가능한 ‘자원순환형 이차전지 클러스터’로서 세계 시장을 주도할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지