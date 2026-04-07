4월 아파트 분양전망지수 3년여만에 최저…중동전쟁 영향 등

중동 전쟁에 따른 경기침체 우려와 정부의 다주택자 규제 강화 등 영향으로 이달 아파트 분양 전망이 크게 어두워진 것으로 나타났다.



주택산업연구원(주산연)은 주택사업자를 대상으로 설문한 결과 4월 전국 아파트 분양전망지수가 전월 대비 35.4포인트 하락한 60.9로 조사됐다고 7일 밝혔다.

서울 송파구 롯데월드타워 스카이전망대에서 바라본 강남 3구 (강남·서초·송파구) 아파트단지.

분양전망지수가 100을 넘으면 분양 전망을 긍정적으로 보는 사업자가 많고, 100 미만이면 반대 상황이라는 의미다.



전국 평균 분양전망지수는 2023년 1월(58.7) 이후 최저 수준이다.



수도권(81.1)은 21.5포인트 하락 전망됐다. 서울(97.1)은 8.3포인트, 인천(66.7)은 29.9포인트, 경기(79.4)는 26.5포인트 각각 내렸다.



비수도권(56.6)은 평균 38.4포인트 하락했고 충북(40.0)과 전남(33.3)이 각 50.0포인트, 강원(45.5)은 46.2포인트, 울산(60.0)은 45.9포인트 내리는 등 전반적으로 하락폭이 컸다.



주산연은 "미국·이란 전쟁에 따른 고금리와 경기침체 우려, 정부의 다주택자 대상 과세 및 대출규제 강화 등 대내외 요인이 동시에 작용한 영향으로 분양전망지수가 전국적으로 대폭 하락했다"고 말했다.



4월 분양가격 전망지수(104.5)는 전월 대비 3.1포인트 하락했다.



조사 시점에는 중동 전쟁에 따른 원자재 가격 상승이 현실화하지 않아 하락으로 나타났으나 나프타 가격이 한달 새 35%가량 올라 페인트, 창호 등 건설자재 가격 상승 압력이 커지고 있어 향후 분양가격 상승세가 확대될 것으로 주산연은 전망했다.



분양물량 전망지수는 전월 대비 5.8포인트 하락한 89.7이었고, 미분양 물량 전망지수는 7.3포인트 오른 94.1로 3개월 연속 하락 후 상승 전환했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지