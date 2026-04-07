부평구, '캠프마켓에 단절' 동서로 연결 6차로 장고개도로 개통

인천 부평의 동서로는 지난 17년간 미군 부대(캠프마켓)에 막혀 부득이하게 돌아서 다녔던 주민들이 불편을 겪었다. 지역의 오랜 숙원이었던 장고개도로가 뚫리면서 그간 단절된 동서로 교통 개선의 기대감이 높다.

부평구는 이달 1일 ‘장고개도로(산곡남중∼주안장로교회)’가 총연장 660m, 왕복 6차로 규모로 개통됐다고 7일 밝혔다. 이번 사업은 2009년 실시설계용역 착수로 본격 추진됐으나, 캠프마켓 반환 지연으로 장기간 지연됐다. 인근 주민들은 가까운 거리도 우회하고, 주변 도로의 상습 정체도 이어졌다.

이후 2023년 12월 캠프마켓이 완전 반환되면서 공사 진행이 가능해졌고, 2024년 4월 착공 이후 약 2년여의 공정을 밟아 이번에 마무리됐다. 이제 산곡동에서 부평시장역까지 이동 시간이 기존 15분에서 5분으로 크게 줄어 구민들이 반기고 있다.

연장선에서 구는 캠프마켓 부지도 구민들의 의견이 반영된 ‘역사·문화·생태가 어우러진 거점공원’으로 조성될 수 있도록 힘을 모으고 있다. 일제강점기 조병창부터 미군기지 역사를 보존·활용하고, 시민 중심의 복합 휴식공간으로 거듭나는 게 핵심이다.

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