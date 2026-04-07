[속보] 복지장관 “수액백 3개월간 공급안정…주사기 1~2개월 문제없어”

정부가 중동 정세 불안으로 석유화학 원료 수급 차질 우려가 커지자 의료 현장에서 사용하는 수액제 포장재 등 의료제품 공급 안정화에 나섰다.
정은경 보건복지부 장관은 7일 서울 정부서울청사에서 관계부처 합동 브리핑을 열고 “수액제 포장재의 경우 향후 3개월간 수급에 차질이 없도록 이미 조치했다”고 밝혔다.
정 장관은 “중동 전쟁 여파로 석유 공급이 어려워지면서 유가가 상승하고 관련 원료 가격도 인상되고 있다”며 “식약처가 중심이 돼 생산 기업의 원료 보유 현황과 생산 상황을 매일 모니터링하고 있다”고 설명했다.
이어 “이 같은 협력 체계를 통해 주사기와 수액제 포장재 등 의료 현장에서 필요한 의료제품의 생산량이 줄어들지 않도록 조치하고 있다”고 말했다.
그러면서 “주사기와 주사침 등 의료기기에 대해서도 현장 간담회를 통해 업계 애로사항을 파악하고 원료인 나프타 우선 공급을 추진하고 있다”고 덧붙였다.
정 장관은 또 의료제품 유통 과정에서 발생할 수 있는 불공정 행위에 대해서도 강력 대응하겠다는 방침이다.
정 장관은 “나프타 등 원료 수급 불안을 틈타 일부 의료제품 유통 과정에서 시장을 교란하는 행위에 대한 우려가 제기되고 있다”며 “가격 담합이나 출고 조절 등 법 위반이 포착될 경우 신속히 조사에 착수하겠다”고 밝혔다.
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