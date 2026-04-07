'연프 끝판왕 돌아온다'…티빙, 채널A '하트시그널5' 독점 공개

티빙이 채널A 예능 '하트시그널' 시즌5를 독점 공개한다고 7일 밝혔다.

'하트시그널'은 시그널 하우스에서 펼쳐지는 청춘남녀들의 연애를 관찰·분석해 최종 커플을 추리하는 연애 리얼리티 예능이다.

이번 시즌에는 연예인 예측단으로 원조 멤버인 윤종신, 이상민, 김이나와 새 멤버인 로이킴, 츠키가 합류해 시청자들과 함께 몰입도를 극대화할 것으로 기대된다.

티빙은 이번 채널A '하트시그널' 시즌5 독점 공개를 통해 연애 리얼리티 장르 내 콘텐츠 경쟁력을 강화한다.

티빙 오리지널 '환승연애'시리즈부터 '하트시그널', '연애남매'까지 각 OTT와 방송사를 대표하는 연애 프로그램을 한 곳에서 즐길 수 있는 라인업을 구축했다.

또한 오는 13일 공개를 앞둔 티빙 오리지널 '유미의 세포들' 시즌3까지 이어지는 '연애·로맨스' 콘텐츠 편성으로 차별화된 시청 경험을 제공할 계획이다.

티빙 관계자는 "'하트시그널'은 매 시즌 높은 화제성을 입증해온 대표 연애 리얼리티"라며 "티빙을 통해 시청자들이 더욱 몰입감 있게 콘텐츠를 즐길 수 있도록 경험을 확장해 나갈 것"이라고 밝혔다.

<뉴시스>

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