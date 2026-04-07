신동엽 "방송에 하반신 나오면 민망해…나만의 기준"

코미디언 신동엽이 예능프로그램을 할 때 하반신을 드러내는 게 쑥쓰럽다고 했다.

신동엽은 6일 방송한 SBS TV 예능프로그램 '아니 근데 진짜!'에 나와 예능 출연 철학에 대해 얘기했다. 그가 토크쇼 게스트로 나온 건 15년만이었다.

탁재훈은 "신동엽 씨를 게스트로 모시기 힘들었다. 조건이 있었다. 무조건 실내에서 앉아있겠다는 조건이었다"고 말했다.

신동엽은 "요즘 '아니 근데 진짜'가 젊은 친구들과 커뮤니티에서 스물스물 반응이 있더라. 이때 나가서 시청률이 오르면, 내 덕분에 오른 것 같으니까 나왔다"고 했다.

탁재훈은 "동엽이는 방송에 항상 상반신만 나오니까 출연료도 반만 줘야 하는 거 아니냐"고 말했다.

신동엽이 주로 스튜디오 촬영만 하는 프로그램에 집중하는 걸 언급한 것이다.

그러자 신동엽은 "자신만의 기준이 있잖아. 나는 방송에서 하반신이 나오면 이상하게 민망하다"고 했다.

'아니 근데 진짜!'는 지난 2월 초 첫방송했다. 탁재훈·이상민·이수지·카이가 진행을 맡고 있다.

<뉴시스>

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