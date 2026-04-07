양세형도 요식업 진출하나 "형제 숯불돼지갈비 하고파"

양세형·양세찬이 미래 동업 계획을 밝혔다.

오는 7일 오후 방송하는 SBS TV 예능프로그램 '틈만 나면'에서는 진행자 유재석·유연석과 함께 코미디언 양세형·양세찬 형제 가좌동 일대에서 활약한다.

'틈만 나면,' SBS 제공

이날 형제는 뜻밖의 동업 의지를 드러낸다.

양세형은 한식 조리사 자격증 시험을 준비했을 정도로 음식에 진심인 미식가로 알려졌다. 양세형이 맛집을 줄줄이 꿰며 전문가 포스를 내뿜자, 유연석은 "세찬이랑 둘이 요식업 해 본 적 있냐"며 관심을 보인다.

이에 양세찬은 "형이 나중에 '형제갈비' 해 보자고 한 적 있다"고 밝힌다.

그러자 양세형은 "산속에서 작게 숯불 돼지 갈빗집 하고 싶다"며 구체적인 청사진을 내놓는다.

양세형은 형제가 연예인이라 좋은 점을 밝히기도 한다. 유재석이 "둘이 우애가 좋아"라며 흐뭇해하자, 양세형은 "동생이랑 같은 직업이라 좋다. 동료한테 못 하는 얘기도 가족이니까 할 수 있다"고 답한다.

이에 양세찬은 "옛날에는 너무 많이 싸워서, 엄마가 아예 글러브를 사 주기까지 했다"고 너스레를 떤다.

<뉴시스>

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