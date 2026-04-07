1조원 몸값' 후안 소토, 부상자 명단…한 경기만 빠져도 4억7500만원 손해

몸값 1조원으로 미국프로야구 메이저리그(MLB) 최고액을 자랑하는 후안 소토(뉴욕 메츠)가 부상자 명단(IL)에 올랐다.

메츠 구단은 7일 지난 4일 샌프란시스코 자이언츠전에서 주루 플레이를 하다 오른쪽 종아리에 통증을 느끼고 교체됐던 소토가 염좌로 10일짜리 IL에 이름을 올렸다고 전했다. 등재 시점은 5일로 소급 적용됐으나 메츠 구단은 복귀까지 2~3주의 기간이 걸릴것이라고 예상했다. 메츠는 공백을 메우기 위해 마이너리그 트리플A에서 뛰던 내야수 로니 마우리시오를 콜업했다.

사진=AP연합뉴스

소토의 장점은 2022년 이후 거의 모든 경기에 출전할 만큼 부상이 없는 선수라는 것이었다. MLB닷컴은 “소토가 이번 부상으로 프로 데뷔 후 가장 긴 휴식기를 보내게 될 것”이라고 전했다.



엄청난 몸값을 지불한 메츠 구단으로서는 소토의 부상 이탈은 적지 않은 손해다. 메츠는 2024년 12월 소토와 15년 총액 7억6500만 달러(약 1조1540억원)에 자유계약선수(FA) 계약을 맺었고, 소토는 오타니 쇼헤이(10년 7억 달러·로스앤젤레스 다저스)를 제치고 총액 기준 몸값 1위에 올랐다. 역대 프로스포츠 최고 몸값이기도 하다.

소토는 연평균 5100만 달러(770억원)를 받는다. 한 시즌을 풀타임 출전할 경우 경기당 수입은 약 31만4814달러(4억7500만원), 타석당 수입은 7만800달러(1억700만원)에 달한다. 소토가 부상으로 자리를 비우면서 경기당 수입, 타석당 수입은 더 높아지게 됐다.

소토는 올 시즌 8경기에서 타율 0.355, 1홈런, 5타점을 기록했다.

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