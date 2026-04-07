신동엽, 전 연인 이소라 언급…"내 인생의 한 페이지일 뿐"

방송인 신동엽이 과거 연인이었던 모델 이소라를 언급했다.

6일 방송된 SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜'에서는 신동엽이 게스트로 출연해 MC 탁재훈, 이상민, 이수지, 카이를 만났다.

이날 신동엽은 2023년 유튜브 방송에서 이소라와 재회한 일화를 전했다. 두 사람은 1997년 교제 사실을 대중에 공개했으나 2001년 결별 소식을 전했고, 이후 신동엽은 결혼해 두 자녀를 뒀다.

탁재훈은 "보통 연인 사이였다가 헤어지면 다시 만나기 쉽지 않다. 굳이 방송에서 다시 불러 이야기를 나누는 게 신기했다"고 물었다.

신동엽은 "아내를 만나기 전의 삶도 내 인생의 한 부분이고, 하나의 페이지"라며 "그 페이지를 굳이 찢어낼 필요는 없다고 생각한다. 그냥 자연스럽게 넘어가는 것"이라고 말했다.

이에 탁재훈은 "그럼 그 페이지를 다시 펼쳐볼 수도 있는 거냐"며 농담 섞인 질문을 던졌고, 신동엽은 "헤어진 지 25년 만에 처음 봤다"며 선을 그었다.

탁재훈은 "얼마 전에 강소라 씨가 게스트로 나왔을 때도 전화 연결을 한번 해보고 싶었다"며 장난을 쳤고, 신동엽은 "가수 이소라 씨 나오면 꼭 전화 달라"며 유쾌하게 받아쳤다.

이를 들은 이상민이 "(전 연인은) 그때의 삶이었고, 추억이었던 걸 잊을 순 없다"며 공감하자, 탁재훈은 "동엽이는 인생의 한 페이지를 넘긴 거지만, 너는 찢은 거잖아"라며 말해 웃음을 자아냈다.

신동엽도 "넌 지금 제수씨랑 죽을 때까지 행복하게 살아야 해. 그럴 일은 없지만 또 이혼하면 '전전처'가 된다"고 거들어 모두를 폭소케 했다.

<뉴시스>

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