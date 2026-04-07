성동구, ‘민원매니저’ 4월부터 시범 도입

서울 성동구는 여러 부서 간 협의가 필요한 복합민원을 한 번에 처리할 수 있도록 지원하는 ‘민원매니저’ 제도를 시범 도입한다고 6일 밝혔다.



구에 따르면 민원매니저는 인허가와 관계기관 협의가 복잡한 민원을 접수부터 최종 처리까지 전담하는 공무원이다. 민원인이 직접 여러 부서를 찾아다녀야 했던 불편을 줄이기 위해 마련됐다.



구는 관광·체육, 공장, 식품 총 3개 분야의 민원 매니저를 지정한 뒤 구청 1층 행복민원실 허가 민원팀에 배치했다. 이들은 관광숙박업 사업계획승인 및 등록, 공장설립 승인, 식품 영업 등록 등 주요 복합민원을 상담부터 접수, 처리까지 맡는다.



시범 운영은 이달부터 9월까지 진행된다. 구는 이 기간 민원 처리 기간 단축 효과와 구민 만족도 등을 분석하고, 향후 전문기관 평가 등을 거쳐 제도를 보완·개선할 방침이다.



구 관계자는 “민원매니저 제도를 통해 복합민원 처리 과정이 보다 간소화되고, 구민 편의가 크게 향상될 것으로 기대한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지