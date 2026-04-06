국힘 조정훈 의원 공천 업무서 배제되나…클린공천지원단, 서울시당 위임 권고

국민의힘 서울시당 클린공천지원단이 공천 헌금 수수 의혹을 받고 있는 조정훈 의원과 함운경 마포을 당협위원장의 공천 권한을 시당에 위임하도록 권고한 것으로 6일 파악됐다.

서울시당 클린공천지원단은 지난 4일 열린 제5차 회의에서 마포구갑·을 당협위원장의 공천 권한 일체를 시당 공천관리위원회에 위임하는 권고안을 의결했다.

조정훈 국민의힘 의원이 3월 31일 서울 여의도 당사에서 공천헌금 의혹 등 신상 관련 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

클린공천지원단은 조 의원과 함 위원장이 공천에 개입하지 않겠다는 의사를 대내외적으로 공식적으로 표명하는 권고안도 함께 의결했다.

클린공천지원단은 “마포갑·을 당원협의회의 지방선거 공천 관련 언론 보도가 나오고 경찰 수사가 진행됨에 따라 공천의 투명성과 공정성을 확보하기 위해 이같이 의결했다”고 밝혔다.

조 의원은 이날 서울시당을 항의 방문해 사실관계를 소명했고, 조만간 배현진 서울시당위원장도 만날 계획이다.

앞서 조 의원은 지역구의 시·구의원들로부터 자신의 측근 계좌로 2024년 8월부터 18개월간 2500여만원을 입금받았다는 의혹이 제기돼 서울 마포경찰서의 내사를 받고 있다. 경찰은 관련자로부터 받은 입금 내역과 녹취 파일 일부를 입수해 분석 중인 것으로 알려졌다. 조 의원과 함께 함 위원장도 정치자금법 위반 등의 혐의로 지난 1일 경찰에 고발당했다.

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