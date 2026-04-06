5월 국내선 유류할증료 4.4배 오른다…3만4100원으로 역대 최대

중동 사태 여파로 국제유가가 치솟으면서 다음달 발권하는 국내선 유류할증료가 한 달 새 4배 넘게 급등했다.

6일 대한항공과 아시아나항공은 5월 국내선 유류할증료를 편도 기준 3만4100원으로 책정한다고 밝혔다. 이달 적용 중인 7700원과 비교해 4.4배 오른 것이다.

인천국제공항 2터미널 계류장에서 항공기가 이동하고 있다. 뉴스1

전쟁으로 인한 고유가·고환율 영향이 온전히 반영된 지난 3월 1∼31일 싱가포르 항공유 평균값(MOPS)을 기준으로 산정한 것으로, 2016년 현재 유류할증료 체계가 도입된 이후 최대 기록이다. 이에 따라 다음달 발권하는 국내선 항공권은 유류할증료만으로 이달 발권하는 것보다 약 2만6000원 더 높은 가격이 적용된다.

유류할증료는 항공사가 유가 상승에 따른 손실을 보전하기 위해 운임에 추가로 부과하는 금액이다. 국토교통부 거리비례제에 따라 각 사에서 자체 조정을 거쳐 월별로 책정한다. 이 금액은 탑승일과 관계없이 발권일 기준으로 적용된다. 항공사는 구매 후 탑승 시점에 유류할증료가 인상돼도 차액을 징수하지 않으며, 인하돼도 환급하지 않는다.

제주항공과 진에어 등 저비용항공사(LCC)들도 조만간 5월 국내선 유류할증료를 발표할 예정으로, 대한항공·아시아나항공과 비슷한 액수를 책정할 것으로 전망된다.

인천국제공항 2터미널에서 여행객이 이동하고 있다. 뉴스1

앞서 올해 2월16일∼3월15일 기준으로 산정된 이달 국제선 유류할증료는 3월보다 3배가량 뛰었다. 대한항공은 거리에 따라 편도 기준 3월 1만3500원∼9만9000원을 부과했지만, 이달에는 4만200원∼30만3000원을 적용한다. 아시아나항공은 1만4600원∼7만8600원에서 4만3900원∼25만1900원으로 올랐다.

업계에서는 전쟁이 장기화하면서 오는 16일 이후 발표되는 5월 국제선 유류할증료는 더욱 급등해 역대 최대치를 기록할 것이라는 전망이 지배적이다. S&P 글로벌에 따르면 아시아 지역 항공유 가격은 지난달 27일 이후 지난 2일(554.41센트)까지 일주일째 갤런당 500센트를 웃돌고 있다. 전쟁 직전인 지난 2월 한 달 내내 200센트대 초반에 머물렀던 것과 비교하면 2.5배 상승한 수준이다.

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