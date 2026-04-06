부상 입은 야생동물 27마리 자연의 품으로

경북도는 야생동물 11종 27마리를 자연으로 방사했다고 6일 밝혔다. 올해 1부터 3월까지 천연기념물인 황조롱이와 큰고니, 참매 등을 방사한 것이다.

야생동물은 건물 유리창이나 전선 충돌, 기아 및 탈진, 교통사고 등으로 부상을 입은 뒤 구조돼 야생동물구조관리센터에서 치료와 재활 과정을 거쳐 다시 자연으로 돌아갔다.

야생동물구조관리센터 관계자가 구조한 독수리를 치료 후 방사하고 있다. 경북도 제공

경북야생동물구조관리센터는 도내 22개 시군에서 구조된 야생동물의 치료와 재활을 통해 생태계의 균형을 유지하는 가교역할을 한다. 센터는 거점 야생동물병원으로 대구지역에서 구조된 야생동물의 치료와 방사도 지원하고 있다.

여기에 센터에서는 영구장애를 입어 자연으로 돌려보낼 수 없는 독수리와 꽃사슴 등 11종 42마리의 동물들을 야생동물생태공원에서 보호하고 있다. 방문객에게 동물 보호 의식 향상과 체험의 장을 제공한다.

이경곤 도 기후환경국장은 “무차별적인 자연 개발과 산업화로 서식지가 감소하고 먹이가 부족해 야생동물이 살아가기 힘든 환경이 만들어졌다”며 “센터가 중심이 돼 야생동물의 보호와 자연과의 조화를 이뤄 내는 데 노력하겠다”고 말했다.

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