외교부 “韓선박 통과 관련 이란대사관과 지속 소통” [美·이란 전쟁]

외교부가 호르무즈해협에 발이 묶인 우리 선박 구출을 위해 총력 대응에 나섰다. 현재 우리 선박 26척이 호르무즈해협에 머물고 있는 가운데, 정부는 외교적 해법 마련에 분주한 모양새다.



외교부 당국자는 6일 기자들과 만나 “국제규범에 따라 우리를 포함한 모든 선박의 자유로운 항행과 안전이 조속히 보장돼야 한다”며 “주한이란대사관 등을 통해서도 지속적으로 소통 중”이라고 밝혔다. 다만 현재까지 우리 선박이 호르무즈해협을 벗어나려는 구체적 움직임은 없는 것으로 파악됐다. 당국자는 “선박과 선원의 안전이 최우선”이라고 강조했다.

호르무즈 해협 지도. 로이터연합뉴스

정부는 다자 공조와 함께 양자 채널도 병행 가동하고 있다. 외교부는 “전황이 급박한 만큼 신중하게 접근하고 있다”며 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈해협 개방 시한을 8일 오전 9시(한국시간)로 제시한 데 대해 “이번 주가 중대한 분수령이 될 가능성이 크다”고 평가했다. 외교부는 향후 전황과 국제사회 논의, 선사 판단 등을 종합적으로 고려해 대응 수위를 조정해 나간다는 방침이다.



앞서 일본과 프랑스 선박의 호르무즈해협 통과는 정부 개입 없이 선사 주도로 이뤄졌으며, 제3국 국적과 소유·운영 구조, 화물 및 선원 구성 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과로 알려졌다. 외교부는 이 같은 사례를 우리 선박과 단순 비교하기는 어렵다는 입장이다.



정부는 중동 리스크 상시화에 대응하기 위해 차관보급 중동본부대사도 신설한다는 방침이다. 호르무즈해협 문제를 포함한 대중동 외교 전반을 총괄할 컨트롤타워를 구축해 위기 대응 역량을 강화하겠다는 구상이다.

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